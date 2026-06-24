Αυξήθηκαν οι παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος τον Μάρτιο παρά τον αφθώδη πυρετό

Αύξηση 6,5% σε ετήσια βάση κατέγραψαν τον Μάρτιο 2026 οι παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος, παρά τις θανατώσεις ζώων εξαιτίας του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο παραδόθηκαν 30,94 χιλιάδες τόνοι αγελαδινού γάλακτος, σε σύγκριση με 29,05 χιλιάδες τόνους τον ίδιο μήνα του 2025.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2026, που παραδόθηκαν 27,79 χιλιάδες τόνοι αγελαδινού γάλακτος, τον Μάρτιο καταγράφηκε αύξηση 11,33%.

Εξάλλου, η παραγωγή γάλακτος κατανάλωσης από αγελαδινό γάλα ανήλθε τον Μάρτιο του 2026 στους 4,64 χιλιάδες τόνους σε σχέση με 4,48 χιλιάδες τόνους τον Μάρτιο του 2025. Τον Φεβρουάριο του 2026, η παραγωγή γάλακτος κατανάλωσης ήταν 4,25 χιλιάδες τόνοι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ