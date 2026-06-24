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Επιχείρηση «σκούπα» στη Λευκωσία: Επτά συλλήψεις για παράνομη παραμονή στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε νέα ευρείας κλίμακας επιχείρηση για αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης προχώρησε σήμερα η Αστυνομία στη Λευκωσία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη επτά προσώπων που διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συνέχεια στις στοχευμένες δράσεις για την πάταξη αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση και την παράνομη παραμονή αλλοδαπών στην Κύπρο έδωσε σήμερα η Αστυνομία, πραγματοποιώντας νέα συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση διεξήχθη από μέλη του επαρχιακού κλιμακίου της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και ξεκίνησε στις 6 το πρωί, ολοκληρώνοντας τις εργασίες της στις 12 το μεσημέρι.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν συνολικά 35 πρόσωπα. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι επτά υπήκοοι ξένων χωρών βρίσκονταν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να συλληφθούν για το αδίκημα της παράνομης παραμονής.

Οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες που απαιτούνται για τον επαναπατρισμό τους στις χώρες καταγωγής τους.

Η σημερινή επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων της Αστυνομίας για εντοπισμό και απέλαση προσώπων που διαμένουν παράνομα στην Κύπρο, καθώς και για την αντιμετώπιση των φαινομένων παράτυπης μετανάστευσης, όπως αναφέρει η Αστυνομία.

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