Μέλος του ISIS σκοτώθηκε στην Άγκυρα σε συμπλοκή με δυνάμεις ασφαλείας

'Ενα ύποπτο μέλος του ISIS σκοτώθηκε στην Άγκυρα σε συμπλοκή με τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων για τη σύλληψη μελών του Ισλαμικού Κράτους ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που είναι προγραμματισμένη για τις 7-8 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το κανάλι NTV, χθες η Αστυνομία έκανε έφοδο σε οικία σε επαρχία της Άγκυρας. Η οικία ανήκει σε ύποπτο μέλος του ISIS, το οποίο «είχε δώσει οδηγίες για επίθεση μέσω των social media πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ», σύμφωνα με το NTV.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ των Aστυνομικών και του ύποπτου, ο οποίος και έπεσε νεκρός. Η σύζυγός του τραυματίστηκε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ