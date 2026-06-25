Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Καταζητούμενος για απάτη στην Ελλάδα συνελήφθη στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 54χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών στην Ελλάδα, για αδικήματα που αφορούν απάτη, τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2008 – 2009 στην Ελλάδα.

Στη σύλληψη 54χρονου, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που εκδόθηκε από τις Ελληνικές Αρχές, προχώρησε η Αστυνομία, το πρωί της Πέμπτης, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 54χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών στην Ελλάδα, για αδικήματα που αφορούν απάτη, τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2008 – 2009 στην Ελλάδα.

Αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του στην Ελλάδα, όπου θα εκτίσει την ποινή του.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα