Καταζητούμενος για απάτη στην Ελλάδα συνελήφθη στη Λεμεσό

Στη σύλληψη 54χρονου, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που εκδόθηκε από τις Ελληνικές Αρχές, προχώρησε η Αστυνομία, το πρωί της Πέμπτης, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 54χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών στην Ελλάδα, για αδικήματα που αφορούν απάτη, τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2008 – 2009 στην Ελλάδα.

Αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του στην Ελλάδα, όπου θα εκτίσει την ποινή του.

ΚΥΠΕ