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DBRS: Υποβαθμίζει προβλέψεις για κυπριακή οικονομία, στο 2,5% η ανάπτυξη φέτος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο αναθεωρημένο βασικό μακροοικονομικό σενάριο του μηνός Ιουνίου , ο καναδικός οίκος αναμένει ότι η κυπριακή οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2% το 2026 από 2,5% που ανέμενε το Μάρτιο και 2,5% το 2027 από 2,6% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.

Σε υποβάθμιση των προβλέψεων του για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και κατά 0,1 το 2027, σε σχέση με τι προέβλεπε τον Μάρτιο προχώρησε σήμερα ο οίκος αξιολόγησης Morningstar DBRS.

Στο αναθεωρημένο βασικό μακροοικονομικό σενάριο του μηνός Ιουνίου , ο καναδικός οίκος αναμένει ότι η κυπριακή οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,5% το 2026 από 3% που ανέμενε το Μάρτιο και 2,5% το 2027 από 2,6% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.

Ταυτόχρονα, ο DBRS διατήρησε αμετάβλητες τις εκτιμήσεις για το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο. Ο οίκος προβλέπει τώρα ότι το ποσοστό ανεργίας θα ανέλθει στο 4,5% το 2026 ενώ θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και το 2027.

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