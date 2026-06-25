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Στο πλευρό της Βενεζουέλας η Κύπρος – Έτοιμη για ανθρωπιστική βοήθεια μέσω ΕΕ

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Η Λευκωσία εκφράζει θλίψη για τα θύματα και παρακολουθεί τις εξελίξεις

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητά του να υποστηρίξει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες στη Βενεζουέλα, μέσω της ΕΕ, μετά τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη χώρα.

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Σε ανάρτηση στο Χ, το Υπουργείο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ζωών και την καταστροφή που προκλήθηκε από τους σεισμούς.

Προσθέτει ότι η Λευκωσία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες μέσω των μηχανισμών της ΕΕ.

«Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό της Βενεζουέλας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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