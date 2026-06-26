Από την Πάφο το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για νησιά και παράκτιες περιοχές

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας από την Πάφο στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου «Ενισχύοντας τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες της ΕΕ», ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή δύο κεντρικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την «Στρατηγική για τα Νησιά» και τη «Στρατηγική για ανθεκτικές, ευημερούσες και βιώσιμες Παράκτιες Περιοχές», τις οποίες συνέδεσε με τα πρόσφατα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Σήμερα μπορεί ο κύκλος της Κυπριακής Προεδρίας να κλείνει συμβολικά, όμως εξίσου συμβολικά η Κυπριακή Προεδρία ανοίγει έναν άλλον» είπε, χαρακτηρίζοντας τις στρατηγικές «εξαιρετικά σημαντικές» πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλωσόρισε τους συνέδρους στην πόλη του, την Πάφο, «μία πόλη που συμπυκνώνει τις τεράστιες δυνατότητες που παρουσιάζουν τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες της Ένωσης, παρά τις προκλήσεις» όπως είπε.

Σημειώνοντας ότι η εκδήλωση στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Ένωσης, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, με την οποία κλείνει τις επίσημες εκδηλώσεις της η Κυπριακή Προεδρία, εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση - ότι «η Κυπριακή Προεδρία έχει φέρει απτά, μετρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα σε όλους τους πυλώνες προτεραιοτήτων της προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών, με όραμά μας μια Ένωση πιο αυτόνομη, ανοικτή στον κόσμο».

Ανέφερε ότι η Κύπρος χειρίστηκε και διαπραγματεύτηκε «ζητήματα μείζονος γεωπολιτικής σημασίας, ιδιαίτερα απαιτητικούς νομοθετικούς φακέλους, όπως τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης, την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, θέματα διεύρυνσης, αλλά και θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητα του κάθε Ευρωπαίου πολίτη, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, τα εργασιακά δικαιώματα, τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών και τόσα άλλα».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι αισθάνεται «υπερήφανος για τη χώρα μου και για τους ανθρώπους της και για τα όσα έχουν καταφέρει μέσα σε μόλις 181 ημέρες».

Όπως ανέλυσε, η «Κυπριακή Προεδρία στόχευσε και πιστεύω πέτυχε σε μια σειρά από τομείς – από την άμυνα και την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια, την υγεία – να δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο σε αυτό που χρόνια συζητούσαμε σε θεωρητικό επίπεδο: Στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης. Αυτό είναι το σημαντικότερο αποτύπωμα της Κυπριακής Προεδρίας».

Μπορεί, είπε, σήμερα «ο κύκλος της Κυπριακής Προεδρίας να κλείνει συμβολικά, όμως εξίσου συμβολικά η Κυπριακή Προεδρία ανοίγει έναν άλλο. Παρουσιάζουμε σήμερα εδώ, στο νοτιοανατολικότερο άκρο της ΕΕ, στο νησί μας, δύο εξαιρετικά σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: τη Στρατηγική για τα Νησιά και τη Στρατηγική για ανθεκτικές, ευημερούσες και βιώσιμες Παράκτιες Περιοχές, για τις οποίες γίνεται ειδική αναφορά και στα πρόσφατα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Εξήγησε ότι για πρώτη φορά, μέσα από τις στρατηγικές αυτές, «παρέχεται ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο αντιμετώπισης των ιδιαίτερων προκλήσεων, αλλά και αξιοποίησης των ευκαιριών και προοπτικών των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών της Ένωσης».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε με αριθμούς, λέγοντας ότι 17 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν στα περισσότερα από 4.000 κατοικημένα νησιά της ΕΕ, 95 εκ. Ευρωπαίοι πολίτες ζουν σε παράκτιες περιοχές της ΕΕ, οι οποίες εκτείνονται σε περίπου 70.000 χιλιόμετρα ενώ 17 κράτη μέλη διαθέτουν νησιωτικές περιφέρειες και 22 κράτη μέλη διαθέτουν παράκτιες περιοχές.

Από τη Σουηδία και τη Φινλανδία στον βορρά έως την Ισπανία και την Ιταλία στον νότο, από την Πορτογαλία στη δύση έως την Ελλάδα στην ανατολή, οι παράκτιες περιοχές και τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτείνονται σε ένα μοναδικό γεωγραφικό τόξο, σημείωσε ενώ στον βορειοδυτικό άξονα, η Ιρλανδία αποτελεί ένα εμβληματικό σημείο αναφοράς της ευρωπαϊκής θαλάσσιας γεωγραφίας, ενώ στη Μεσόγειο, Μάλτα και Κύπρος αναδεικνύουν τη νησιωτική διάσταση στα νότια σύνορα της Ένωσης.

«Αυτή η ευρεία γεωγραφική διάσταση αποτυπώνει όχι μόνο την πλούσια ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών θαλασσών και ακτογραμμών, αλλά και τη στρατηγική σημασία των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών για την οικονομική συνοχή, την επισιτιστική ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανθεκτικότητα αλλά ακόμη και για την ασφάλεια ολόκληρης της Ένωσης», είπε.

Εξέφρασε την άποψη ότι η «ζωή σε νησιωτικές και παράκτιες κοινότητες αποτελεί ιδιαίτερο προνόμιο», προσφέρει μοναδικό φυσικό πλούτο και βιοποικιλότητα, ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα, αλλά και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, όμως, σημείωσε, «η διαβίωση στις περιοχές αυτές εμπεριέχει πολλές προκλήσεις και πραγματικές, καθημερινές δυσκολίες. Η συνδεσιμότητα, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή και υδατική ασφάλεια, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η παράκτια διάβρωση, αλλά και η ανάγκη διατήρησης ζωντανών τοπικών κοινοτήτων».

Για τα νησιωτικά κράτη μέλη, οι προκλήσεις έχουν πραγματικές συνέπειες, είπε, αφού επηρεάζουν άμεσα την πρόσβαση στις αγορές, την ανταγωνιστικότητα, τον τουρισμό, την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, τους υδάτινους πόρους, τις υποδομές και την καθημερινή ζωή των τοπικών κοινωνιών.

Η παρουσίαση των στρατηγικών σήμερα, ανέφερε ο Πρόεδρος, «αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς μια οριζόντια και ολιστική αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων με στόχο μια πιο συνεκτική και ανθεκτική Ευρώπη. Μια Ευρώπη που αναγνωρίζει την ποικιλομορφία των κρατών μελών της και διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές και η χρηματοδότηση ευθυγραμμίζονται με τις ιδιαιτερότητες όλων των περιφερειών της και ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των πολιτών της».

Αναφερόμενος στις δύο στρατηγικές που παρουσιάζονται σήμερα, είπε ότι «βρίσκονται σε πλήρη σύμπλευση με την εθνική μας ατζέντα και τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, συνέχισε, «αποτελεί η εθνική μας πολιτική για την αειφόρο ανάπτυξη της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, ο τομέας καταγράφει σταθερή ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 4% έως 5% ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα στις παράκτιες περιοχές, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των παράκτιων κοινοτήτων».

Εξίσου χαρακτηριστικές, συμπλήρωσε, «είναι οι επενδύσεις άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο, με συγχρηματοδότηση από την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου. Με την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης, νέων ενεργειακών υποδομών και συστημάτων αποθήκευσης, ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, διευρύνουμε την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθιστούμε το ενεργειακό μας σύστημα πιο ανθεκτικό και αξιόπιστο».

Για ένα νησιωτικό και ενεργειακά απομονωμένο κράτος όπως η Κύπρος, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «τέτοιες επενδύσεις αποτελούν βασική προϋπόθεση για την πράσινη μετάβαση, την ανταγωνιστικότητα και την ουσιαστική στρατηγική αυτονομία της χώρας και της Ευρώπης».

Κατά τον Πρόεδρο, η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών περιορισμών λόγω γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και η ενίσχυση των στρατηγικών δυνατοτήτων των νησιών και των παράκτιων περιοχών είναι στον πυρήνα των νέων στρατηγικών. «Βρίσκονται ως εκ τούτου στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης σημαντικών κρίσεων και προκλήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα, την προστασία ζωτικών υποδομών και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μέσα από την προστασία και στήριξη των περιοχών αυτών, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

«Και κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα εγγύτερα, προς το όραμά μας: Για μια Ευρώπη ανταγωνιστική και ευημερούσα, ασφαλή και ισχυρή. Για μια Ένωση Αξιών για όλους. Για μια στρατηγικά Αυτόνομη Ένωση, ανοικτή στον κόσμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «με αυτό το όραμα ξεκινήσαμε την Κυπριακή Προεδρία πριν από έξι μήνες. Με το ίδιο όραμα ολοκληρώνουμε σήμερα αυτή τη διαδρομή».

ΚΥΠΕ