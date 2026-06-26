Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στη Βενεζουέλα: Αγωνιώδεις αναζητήσεις για χιλιάδες αγνοούμενους – Συγγενείς κατακλύζουν τα κοινωνικά δίκτυα με φωτογραφίες και εκκλήσεις

Σκηνές που θυμίζουν αρχαία τραγωδία εκτυλίσσονται εδώ και 48 ώρες στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που βύθισαν τη χώρα στο πένθος και την απόγνωση.

Φωτογραφίες παιδιών, γονιών, ηλικιωμένων και αγαπημένων προσώπων κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς χιλιάδες συγγενείς αναζητούν απεγνωσμένα τους ανθρώπους τους μέσα στα συντρίμμια, την αβεβαιότητα και τη σιωπή των κατεστραμμένων περιοχών.

Με τον επίσημο απολογισμό να ανέρχεται πλέον σε 235 νεκρούς και τουλάχιστον 4.300 τραυματίες, ανεξάρτητες διαδικτυακές πλατφόρμες καταγραφής αγνοουμένων κάνουν λόγο για έως και 40.000 ανθρώπους των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη. Πρόκειται για αριθμό πολύ μεγαλύτερο από τα επίσημα στοιχεία των αρχών, που αποτυπώνει το μέγεθος της αγωνίας.

Τα κοινωνικά δίκτυα έγιναν σανίδα σωτηρίας

Οι δυσκολίες στις τηλεπικοινωνίες, η κατάρρευση βασικών υποδομών και η έλλειψη άμεσης επίσημης ενημέρωσης έχουν μετατρέψει τα κοινωνικά δίκτυα σε βασικό εργαλείο αναζήτησης αγνοουμένων.

Οικογένειες ανεβάζουν φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία συγγενών τους σε WhatsApp, Facebook και Χ, ελπίζοντας ότι κάποιος, κάπου, θα τους αναγνωρίσει ή θα έχει μια πληροφορία που μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Η 31χρονη Βανέσα Μαρκάνο, που ζει στη Μαδρίτη, αναζητά τον θείο και τη θεία της, οι οποίοι κατοικούν στη Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο. Μαζί τους αγνοούνται η κόρη του θείου της και ο επτάχρονος εγγονός του, που είχαν ταξιδέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι ένα αίσθημα αδυναμίας και αβεβαιότητας. Προσπαθείς να μείνεις ψύχραιμος και να κάνεις ό,τι μπορείς, αλλά είναι πολύ εύκολο να απελπιστείς», δήλωσε.

«Ελπίζω ότι είναι ακόμη ζωντανές»

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία του Τζόισερ Κονκάλβες, ο οποίος μιλούσε τηλεφωνικά με τη σύντροφό του και την κόρη της λίγα λεπτά πριν από τους σεισμούς. Εκείνη ήταν η τελευταία φορά που άκουσε τη φωνή τους.

Μόλις σταμάτησε η δόνηση, έτρεξε στην πολυκατοικία όπου έμεναν. Αντί για το κτίριο, βρήκε έναν σωρό από συντρίμμια και ανθρώπους να σκάβουν με ό,τι είχαν στα χέρια τους, προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν εγκλωβισμένους.

Ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες τους με τη λέξη «ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ».

«Ανασύρουν ανθρώπους ζωντανούς από το κτίριο. Γι’ αυτό εξακολουθώ να ελπίζω ότι είναι κι εκείνες ζωντανές», είπε.

REUTERS/Maxwell Briceno

Παρέμβαση του ΟΗΕ για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα

Η αναζήτηση των αγνοουμένων γίνεται ακόμη πιο δύσκολη εξαιτίας των περιορισμών στην πρόσβαση σε ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αποστολή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Βενεζουέλα κάλεσε τις αρχές να άρουν τους περιορισμούς, υπογραμμίζοντας ότι σε περιόδους κρίσης η έγκαιρη πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες μπορεί να σώσει ζωές.

Λίγο μετά την παρέμβαση του ΟΗΕ, οι χρήστες στη Βενεζουέλα απέκτησαν εκ νέου πρόσβαση στην πλατφόρμα Χ.





REUTERS/Maxwell Briceno

Αγωνία και στη διασπορά

Η τραγωδία δεν περιορίζεται στα σύνορα της Βενεζουέλας. Για τα εκατομμύρια των Βενεζουελάνων που ζουν στο εξωτερικό, η αγωνία είναι βασανιστική.

Ο 38χρονος Ελιμπέλ Τοβάρ Λάνας, που κατοικεί στη Χιλή, επρόκειτο να ταξιδέψει το Σάββατο για να συναντήσει τον 70χρονο πατέρα του, ο οποίος βρισκόταν για επαγγελματικούς λόγους στη Λα Γκουάιρα. Από τη νύχτα του σεισμού δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του.

«Νιώθω ανήμπορος. Δεν ξέρω αν είναι καλά, αν έχει τραυματιστεί ή ακόμη και αν είναι ζωντανός», δήλωσε, λέγοντας ότι έχει ήδη δηλώσει τον πατέρα του στις ηλεκτρονικές λίστες αγνοουμένων.

Από τη Μαδρίτη, η Βανέσα Μαρκάνο περιέγραψε το ίδιο αίσθημα απόγνωσης που βιώνουν χιλιάδες Βενεζουελάνοι της διασποράς.

«Συνεχίζεις να ελπίζεις ότι κάποιος θα οργανώσει μια εκστρατεία βοήθειας ή μια πρωτοβουλία στην οποία μπορείς να συμμετάσχεις. Η αλήθεια όμως είναι ότι από τόσο μακριά μπορείς να κάνεις ελάχιστα», είπε.

Στη Βενεζουέλα, η αναζήτηση συνεχίζεται. Κάθε φωτογραφία που αναρτάται, κάθε όνομα που προστίθεται στις λίστες των αγνοουμένων και κάθε μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα κρύβει πίσω του μια οικογένεια που περιμένει ένα σημάδι ζωής.