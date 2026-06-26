ΕΤΕΚ: Καμπανάκι για τις παλαιές οικοδομές - Ζητά άμεση αντισεισμική θωράκιση ο Ανδρέας Θεοδότου (ηχητικό)

Την ανάγκη άμεσης καταγραφής της κατάστασης των παλαιών οικοδομών και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντισεισμικής θωράκισης επανέφερε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), με αφορμή τις καταστροφικές εικόνες από τον φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ, Ανδρέας Θεοδότου, μιλώντας στον «Πολίτη 107.6 & 97.6» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ανέφερε ότι, παρότι η Κύπρος δεν αναμένεται να βιώσει σεισμό αντίστοιχου μεγέθους, παραμένει σεισμογενής χώρα και η πρόληψη είναι επιβεβλημένη.

Όπως εξήγησε, οι ισχυρότεροι σεισμοί που έχουν καταγραφεί στην Κύπρο κυμαίνονται γύρω στα 5 με 6,5 Ρίχτερ, ενώ τόνισε ότι ακόμη και πριν από την εφαρμογή του αντισεισμικού κανονισμού οι κυπριακές οικοδομές είχαν αντέξει. Ωστόσο, επισήμανε ότι πολλά από αυτά τα κτίρια είναι πλέον ηλικίας άνω των 40 ετών και παρουσιάζουν φυσική γήρανση.

Ο κ. Θεοδότου υπογράμμισε ότι το ΕΤΕΚ επιμένει εδώ και χρόνια στην εφαρμογή του Πιστοποιητικού Επιθεώρησης Κτιρίων, ώστε να δημιουργηθεί πλήρης εικόνα για το κτιριακό απόθεμα της χώρας.«Πρέπει να έχουμε στοιχεία. Να γνωρίζουμε πόσες οικοδομές είναι παλιές, πόσες έχουν συντηρηθεί, ποιες βρίσκονται σε παραλιακές περιοχές και ποιες παρουσιάζουν προβλήματα, ώστε να καταρτιστεί ένα εθνικό σχέδιο», ανέφερε.

Όπως είπε, μια τέτοια καταγραφή θα επιτρέψει στην Κύπρο να διεκδικήσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για αντισεισμικές επεμβάσεις, κατά το πρότυπο των σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης. Παράλληλα εισηγήθηκε τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων, μειωμένου ή μηδενικού ΦΠΑ και άλλων σχεδίων ενίσχυσης για τους ιδιοκτήτες.

Αναφερόμενος στις νέες οικοδομές, σημείωσε ότι από το 1994 εφαρμόζεται υποχρεωτικά αντισεισμικός σχεδιασμός, από το 2000 είναι υποχρεωτική η επίβλεψη από αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, ενώ από το 2012 εφαρμόζονται οι ευρωκώδικες, οι οποίοι καθιστούν ακόμη αυστηρότερες τις προδιαγραφές κατασκευής.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ κάλεσε, παράλληλα, τους πολίτες να μην αδιαφορούν όταν διαπιστώνουν εμφανή σημάδια φθοράς στις οικοδομές τους, όπως σκουριασμένους οπλισμούς, αποκολλήσεις σκυροδέματος, μεγάλες ρωγμές ή τμήματα που αποκολλώνται.

«Το κόστος μιας τεχνικής επιθεώρησης είναι μικρό σε σχέση με την ασφάλεια που προσφέρει. Η συντήρηση όχι μόνο παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κτιρίου, αλλά αυξάνει και την αξία του ακινήτου», τόνισε.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η ευθύνη συντήρησης των ιδιωτικών οικοδομών ανήκει στους ιδιοκτήτες και όχι στην Πολιτεία. Όπως είπε, το κράτος οφείλει να δημιουργήσει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα, χωρίς όμως να αναλαμβάνει το κόστος επισκευής ιδιωτικών περιουσιών.

Τέλος, κάλεσε όσους έχουν αμφιβολίες για την κατάσταση της οικοδομής τους να απευθύνονται σε αδειούχους πολιτικούς μηχανικούς για επιτόπια επιθεώρηση, επισημαίνοντας ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει αξιόπιστα μόνο από φωτογραφίες και ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς κινδύνους.

Ακούστε την παρέμβαση του Ανδρέα Θεοδότου στην «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: