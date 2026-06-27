Αποκαταστάθηκε το ιστορικό τέμενος στον Άγιο Θωμά Λεμεσού (εικόνες)

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του τεμένους στην κοινότητα του Αγίου Θωμά, στην επαρχία Λεμεσού ανακοίνωσε με ανάρτηση στα ΜΚΔ ο συμπρόεδρος της δικοινοτικής επιτροπής για την πολιτιστική κληρονομιά Σώτος Κτωρής.

Αναφέρει ότι πρόκειται για ένα σεμνό οικοδόμημα, κτισμένο με υλικά της περιοχής, αρμονικά ενταγμένο στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της κοινότητας.

«Μια ψηφίδα στο μωσαϊκό της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, που οφείλουμε να διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές» προσθέτει.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε από το UNDP.