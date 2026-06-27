Πιο κοντά οι χαλαρώσεις για τον αφθώδη πυρετό - Υπό αξιολόγηση και το αίτημα για πρόσθετη στήριξη

Πιθανές χαλαρώσεις στα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα, καθώς οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αιτήματα των κτηνοτροφικών οργανώσεων σε συνδυασμό με τη μέχρι στιγμής θετική επιδημιολογική εικόνα.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιδημιολογικής ομάδας, Δημήτρης Επαμεινώνδας, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με τις αγροτικές οργανώσεις συζητήθηκαν εισηγήσεις για στοχευμένες χαλαρώσεις των μέτρων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας, με στόχο να εκδοθεί νέο διάταγμα είτε μέσα στην ίδια εβδομάδα είτε, το αργότερο, τη μεθεπόμενη. Ο κ. Επαμεινώνδας απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένες αλλαγές, επισημαίνοντας ότι οι προτάσεις βρίσκονται ακόμη υπό αξιολόγηση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η παγκύπρια δειγματοληψία επιτήρησης για τον αφθώδη πυρετό. Τα πρώτα αποτελέσματα από Λεμεσό και Λευκωσία είναι αρνητικά, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από τις υπόλοιπες επαρχίες. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη υπεριώδης ακτινοβολία της εποχής δεν ευνοούν την επιβίωση του ιού, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις πιθανότητες μετάδοσής του.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Γεωργίας επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε το νέο αίτημα της Ένωσης Ομάδων Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων για πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, διευκρινίζοντας ότι αυτό θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες στη βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των αναγκών του κλάδου.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αιγοπροβατοτρόφους και υπενθυμίζει πως έχει ήδη προχωρήσει σε αυξημένες επιδοτήσεις, επενδυτικά σχέδια ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ –εκ των οποίων σχεδόν τα μισά αφορούν την αιγοπροβατοτροφία– καθώς και στην καταβολή αποζημιώσεων προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Όπως επισημαίνεται, στόχος παραμένει η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η στήριξη των παραγωγών μέσα από μέτρα που είναι τεκμηριωμένα, εφαρμόσιμα και προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.