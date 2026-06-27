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Λεμεσός: Νεκρός ανασύρθηκε 57χρονος από τη θαλάσσια περιοχή του Εναερίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού δεν έχει ακόμη οριστεί και αναμένεται να καταδείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Νεκρός ανασύρθηκε το πρωί της Κυριακής άνδρας ηλικίας 57 ετών από τη θαλάσσια περιοχή του Εναερίου, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 08:05 λήφθηκε πληροφορία για αναίσθητο πρόσωπο που βρισκόταν στη θάλασσα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 57χρονο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο.

Εκεί, οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού δεν έχει ακόμη οριστεί και αναμένεται να καταδείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού.

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