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Αστυνομία: 4.021 άτομα απελάθηκαν από την Κύπρο μέσα στο 2026

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Μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) συμμετείχαν πρόσφατα σε κοινή επιχείρηση αναγκαστικής επιστροφής του Οργανισμού FRONTEX.

Από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα, έχουν επαναπατριστεί - απελαθεί, συνολικά 4.021 άτομα από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση της Αστυνομίας, μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) συμμετείχαν πρόσφατα σε κοινή επιχείρηση αναγκαστικής επιστροφής του Οργανισμού FRONTEX, στο πλαίσιο της οποίας επαναπατρίστηκαν – απελάθηκαν υπήκοοι τρίτων χωρών που διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για τη 10η συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου σε κοινές επιχειρήσεις επιστροφής του FRONTEX για το 2026, κάτι που επιβεβαιώνει «τη διαρκή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την αποτελεσματική διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης».

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