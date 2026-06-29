Τραγωδία στη Ξυλοφάγου: Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βάσεων ο πατέρας και η μητριά των δύο αγοριών που πέθαναν κλειδωμένα σε όχημα

Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια οδηγούνται σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, ο πατέρας και η μητριά των δύο αγοριών, ηλικίας 8 και 10 ετών, που εντοπίστηκαν χθες, Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, νεκρά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από την οικία τους στο χωριό Ξυλοφάγου, εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου είναι προγραμματισμένη για τις 11.00 το πρωί και αφορά αίτημα για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης των δύο υπόπτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας και η μητριά συνελήφθησαν το απόγευμα της Κυριακής ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το όχημα στο οποίο βρέθηκαν τα δύο αγόρια εντοπίστηκαν ήταν κλειδωμένο ενώ οι γονείς τους βρίσκονταν στην εργασία τους. Ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, ανέφερε ότι τα παιδιά είχαν φθάσει από τη Βουλγαρία για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον πατέρα τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία εξακολουθούν να διερευνώνται από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων. Οι Αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο, συλλέγουν μαρτυρίες και τεκμήρια, ενώ εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθεί πώς τα δύο παιδιά βρέθηκαν μέσα στο όχημα και τι ακριβώς προηγήθηκε του θανάτου τους.

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