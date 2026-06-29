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Αεροδρόμιο Πάφου: Αυξάνονται τα δρομολόγια του Kapnos Airport Shuttle - Δωρεάν στάθμευση στη Λευκωσία και δωρεάν εισιτήρια για παιδιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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αυξάνονται και οι συνδέσεις μεταξύ του Αεροδρομίου Πάφου και περιοχής Αγίας Νάπας και Πρωταρά μέσω Αεροδρομίου Λάρνακας, για καλύτερη εξυπηρέτηση του τουριστικού ρεύματος.

Η Kapnos Airport Shuttle, ανακοίνωσε σημαντική ενίσχυση του προγράμματος δρομολογίων της από και προς το Αεροδρόμιο Πάφου, διευκρινίζοντας ότι η αναβάθμιση του προγράμματος αφορά τις απευθείας συνδέσεις του αεροδρομίου Πάφου με το σταθμό της εταιρείας στη Λευκωσία και με το Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Περαιτέρω σε δελτίο Τύπου προσθέτει ότι αυξάνονται και οι συνδέσεις μεταξύ του Αεροδρομίου Πάφου και περιοχής Αγίας Νάπας και Πρωταρά μέσω Αεροδρομίου Λάρνακας, για καλύτερη εξυπηρέτηση του τουριστικού ρεύματος.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται πως ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Χαράλαμπος Αναστασίου δήλωσε ότι με τα νέα δρομολόγια προσφέρονται περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη συχνότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση στους επιβάτες. Ταυτόχρονα, συνέχισε με τη δωρεάν στάθμευση στη Λευκωσία και τη δωρεάν μεταφορά παιδιών έως 12 ετών προς και από το Αεροδρόμιο Πάφου, το ταξίδι καθίσταται ακόμη πιο οικονομικό και άνετο για τις οικογένειες και όλους τους ταξιδιώτες.

Περισσότερες πληροφορίες, το πλήρες πρόγραμμα δρομολογίων καθώς και ηλεκτρονικά εισιτήρια, είναι διαθέσιμα στην σελίδα της εταιρείας: https://kapnosairportshuttle.com

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ΚΥΠΡΟΣΑεροδρόμιαΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΦΟΥKAPNOS AIRPORT SHUTTLE

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