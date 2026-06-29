Ο ΟΠΕΚ αποχαιρετά τη Σεβγκιούλ: «Αγωνίστηκε για να ενώσει την Κύπρο μέσα από την παραδοχή του πόνου»

Τη Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ αποχαιρετά ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας, εκφράζοντας βαθιά συγκίνηση για τον θάνατό της και υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στην ανάδειξη της αλήθειας και του ανθρώπινου πόνου στην Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚ αναφέρει ότι, όπως σε κάθε χώρα, έτσι και στην Κύπρο υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν είτε θετικό είτε αρνητικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Η Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ, σημειώνει, ανήκε σε εκείνους που αφιέρωσαν τις δυνάμεις τους για να απαλύνουν τον πόνο, τόσο της δικής τους κοινότητας όσο και της άλλης.

Ο ΟΠΕΚ τονίζει ότι η Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ αγωνίστηκε για δεκαετίες, μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, απέναντι σε άρνηση, εχθρότητα, εμπόδια και σιωπή, προκειμένου να αναδείξει την αλήθεια. Όπως σημειώνει, στόχος της ήταν «να ενώσει την Κύπρο μέσα από την παραδοχή του πόνου που προκάλεσαν η μία κοινότητα στην άλλη».

Το ΔΣ του ΟΠΕΚ αναφέρει ακόμη ότι αισθάνεται περήφανο επειδή η Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρόσωπα που τίμησαν τον Όμιλο, αποδεχόμενη το 2019 το βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας «Γιάννος Κρανιδιώτης».

«Το ΔΣ του ΟΠΕΚ είναι περήφανο που η Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ μπόλιασε με την παρουσία της τη συλλογική σκέψη και δράση του Ομίλου μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

«Υποκλινόμαστε», σημειώνει ο ΟΠΕΚ στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.