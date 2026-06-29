Ζεκί Ερκούτ για Σεβγκιούλ: «Απεβίωσε η σύντροφος στον αγώνα και στη ζωή μου» - Εκατοντάδες τα μηνύματα για το έργο και την προσφορά της

«Η σύζυγός μου, σύντροφος στον αγώνα και σύντροφος της ζωής μου, Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, απεβίωσε απόψε. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη» έγραψε χθες βράδυ ο Ζεκί Ερκούτ σύζυγος της γνωστής Τ/κ δημοσιογράφου αρθρογράφου, συγγραφέα και ερευνήτριας που απεβίωσε χθες μετά από όχι μακρά μάχη με τον καρκίνο.

«Η οικογένειά μας είναι σε βαθιά θλίψη» πρόσθεσε ο Ερκούτ.

Από χθες το βράδυ εκατοντάδες Τ/κ αλλά και Ε/κ αναρτούν μηνύματα για την Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, το έργο της, την γνωριμία τους, την συμβολή της στο θέμα των αγνοουμένων, στην ειρήνη και την συμφιλίωση στην Κύπρο, στα βραβεία που κέρδισε όλα αυτά τα χρόνια.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εσένα, τις προσπάθειές σου, την υπεράνθρωπη αφοσίωσή σου, Σεβγκιούλ άμπλα (ΣΣ: μεγάλη αδερφή, έκφραση σεβασμού για κάποια μεγαλύτερη ηλικιακά και καταξιωμένη γυναίκα)», έγραψε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν προσθέτοντας: «Λυπάμαι πάρα πολύ. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην αγαπημένη της οικογένεια, στους αγαπημένους της και σε όλους μας».

Ο πρώην Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί έγραψε ότι δεν γνώριζε πως η Σεβγκιούλ Ουλουντάγ είχε αρρωστήσει και δήλωσε ότι δυσκολεύτηκε να πιστέψει την είδηση το θανάτου της. «Η Σεβγκιούλ αφήνει πίσω της ένα μεγάλο κενό. Δυστυχώς, δεν υπάρχει άλλη δημοσιογράφος που, με την επιμονή και την αποφασιστικότητά της, να διερευνήσει, να αμφισβητήσει και να συνεισφέρει στην αποκάλυψη του ζητήματος των αγνοουμένων, μιας αιμορραγούσας πληγής της Κύπρου. Επομένως, η απώλεια της Σεβγκιούλ Ουλουντάγ είναι μια μεγάλη απώλεια όσον αφορά την εύρεση των αγνοουμένων. Προσέφερε μεγάλη υπηρεσία στην ειρήνη και στους ανθρώπους παγκύπρια».

Η συμβολή της θα πάρει τη θέση που της αξίζει στη μνήμη και των δύο κοινοτήτων, σημείωσε ο πρώην ηγέτης των Τ/κ εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της και σε όλη την Κύπρο.

«Με μεγάλη θλίψη έμαθα για τον θάνατο της Σεβγκιούλ Ουλουντάγ. Το έργο της, ειδικά όσον αφορά τους αγνοούμενους, θα το θυμόμαστε πάντα με εκτίμηση. Είθε ο Θεός να της δώσει έλεος και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους της», ήταν το σύντομο μήνυμα που και ο Ερσίν Τατάρ, τέως ηγέτης των Τ/κ έγραψε για την αποθανούσα.

Οι εφημερίδες Γενί Ντουζέν στην οποία εργάστηκε για δεκαετίες και Αβρούπα έχουν τον θάνατό της κύριο πρωτοσέλιδο θέμα σήμερα. Κι άλλες όμως εφημερίδες, όπως η Κίπρις, η Χαλκίν Σεσί, αλλά και όλα τα ηλεκτρονικά τ/κ ΜΜΕ αναφέρονται στην είδηση του θανάτου της από την ανίατη ασθένεια.

Η Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1958, ασχολήθηκε με την δημοσιογραφία από το 1980. Διεθνώς αναγνωρισμένη για το έργο της για την τύχη των αγνοουμένων στην Κύπρο, διεξήγαγε σημαντική έρευνα όλα αυτά τα χρόνια για να ενισχύσει τις φωνές τόσο των Τουρκοκυπρίων όσο και των Ελληνοκυπρίων οικογενειών αγνοουμένων.

Όπως σημειώνουν τ/κ ΜΜΕ, για πολλά χρόνια, μέσω των άρθρων της στην εφημερίδα Πολίτης συνέβαλε επίσης σε μια κουλτούρα διαλόγου, ειρήνης και συμφιλίωσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Οι έρευνές της για την αναζήτηση αγνοουμένων οδήγησαν στην ανακάλυψη πολυάριθμων ομαδικών τάφων και βοήθησε σημαντικά τις οικογένειες να βρουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το 2008, έγινε η πρώτη Κύπρια δημοσιογράφος που έλαβε το Διεθνές Βραβείο Θάρρους στη Δημοσιογραφία. Της απονεμήθηκε το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη το 2014 και προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης το 2019 για τη συμβολή της στο έργο των αγνοουμένων και στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Γνωστά βιβλία της τα "Στρείδια που έχασαν τα μαργαριτάρια τους" και "Τα ορφανά του Εθνικισμού".

Δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με τη κηδεία της.

Πηγή: ΚΥΠΕ