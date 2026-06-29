Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη Σεβγκιούλ Ουλουντάγ - Tα μηνύματα των κομμάτων

Πολιτικά κόμματα και κινήματα αποχαιρετούν τη Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, η οποία απεβίωσε χθες Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στην ανάδειξη του ζητήματος των αγνοουμένων, στη συμφιλίωση και στην ειρήνη μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

ΔΗΣΥ: Συλλυπητήρια για τον θάνατο της Σεβγκιούλ Ουλουντάγ

Ηγεσία, βουλευτές και στελέχη του ΔΗΣΥ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο της Σεβγκιούλ Ουλουντάγ.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Σεβγκιούλ Ουλουντάγ αφιέρωσε σχεδόν όλη της τη ζωή στον αγώνα για την εξεύρεση και τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, αντιστεκόμενη ηρωικά σε κάθε τύπου απειλές, και έδωσε έναν αγώνα διαρκείας για τη συνύπαρξη και την ειρήνη μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Πίστευε πραγματικά στη συμφιλίωση και το έργο της αναγνωρίστηκε μέσα από διεθνείς διακρίσεις.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

ΑΚΕΛ: Αγωνίστρια για την ειρήνη και τη συμφιλίωση

Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά με θλίψη και απέραντο σεβασμό τη Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, αγωνίστρια για την ειρήνη στην Κύπρο και τη συμφιλίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η Τουρκοκύπρια Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, ακτιβίστρια και διερευνητική δημοσιογράφος, ταύτισε τη ζωή και την πορεία της με το ανθρωπιστικό έργο για διαλεύκανση της τύχης των αγνοουμένων της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Η δράση της Σεβγκιούλ συνέβαλε καθοριστικά στη διακρίβωση της τύχης πολλών αγνοουμένων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ξεχώρισε για την επιμονή της στην ανθρωπιστική προσέγγιση του ζητήματος των αγνοουμένων, καθώς και για το έργο της για την επούλωση των ανοικτών πληγών των συγγενών και των δύο κοινοτήτων ευρύτερα. Σε αυτό το έργο, η Σεβγκιούλ δεν υποχώρησε ούτε φοβήθηκε από τις απειλές και την πολεμική που δεχόταν από ακραίους σοβινιστικούς κύκλους. Παράλληλα, ως διερευνητική δημοσιογράφος είχε μακρά παρουσία και στον ελληνοκυπριακό και στον τουρκοκυπριακό Τύπο, με συνεργασία με τις εφημερίδες «Γενί Ντουζέν» και «Πολίτης», ενώ ασχολήθηκε με την ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας για όλες τις πτυχές της κυπριακής τραγωδίας και του πόνου που υπέστησαν και οι δύο κοινότητες. Η Σεβγκιούλ τιμήθηκε με σειρά διακρίσεων στην Κύπρο και διεθνώς, ενώ υπήρξε υποψήφια για το Νόμπελ Ειρήνης. Το 2014 τιμήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο με το βραβείο του «Ευρωπαίου Πολίτη», για το οποίο την είχαν προτείνει οι Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ.

Η Σεβγκιούλ είχε μακρόχρονη και στενή συνεργασία με το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα στα θέματα των αγνοουμένων και της επαναπροσέγγισης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με πιο πρόσφατη πρωτοβουλία την πραγματοποίηση της δικοινοτικής εικαστικής έκθεσης «Από τον Πόνο στην Ελπίδα», που διοργάνωσε το Γραφείο Επαναπροσέγγισης του ΑΚΕΛ με τη δικοινοτική ομάδα συγγενών αγνοουμένων «Μαζί Μπορούμε».

Το ΑΚΕΛ θα κρατήσει άσβεστη τη μνήμη της Σεβγκιούλ και την προσφορά της στον αγώνα για τη συμφιλίωση και επαναπροσέγγιση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, για την επανένωση και την ειρήνη της πατρίδας μας. Το ΑΚΕΛ μεταφέρει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και συνοδοιπόρους της Σεβγκιούλ.

ΑΛΜΑ: Χωρίς μνήμη και ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη

Ως Κίνημα Πολιτών ΑΛΜΑ εκφράζουμε τη θλίψη μας για τον θάνατο της Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, η οποία ως δημοσιογράφος και ως ακτιβίστρια αφιέρωσε τη ζωή της ερευνώντας την τύχη των αγνοουμένων, και από τις δύο κοινότητες, με την πεποίθηση πως χωρίς φροντίδα των νεκρών μας και χωρίς μνήμη και ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη, συμφιλίωση και μια ελεύθερη πατρίδα.

Τόσο η αρθρογραφία της στον τ/κ και τον ε/κ Τύπο, όσο και η επαφή της με τις οικογένειες των αγνοουμένων, με μάρτυρες και με τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων, συνέβαλαν όχι απλώς στο να κρατηθούν ζωντανές οι πολιτικές και ηθικές υποχρεώσεις απέναντι στους αγνοουμένους, αλλά και στο να καταστεί κοινό κτήμα πως, όπως ο πόνος είναι κοινός, κοινή θα πρέπει να είναι και η προσπάθεια για αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας. Τα βραβεία τα οποία της απονεμήθηκαν εν ζωή για την πολύπλευρη δράση της, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014, συνιστούν αναγνώριση της αξίας της προσπάθειάς της και αποτελούν παρακαταθήκη για το μέλλον.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους της και σε όλους όσοι συμπορεύτηκαν μαζί της.

Οικολόγοι: Η αλήθεια, η μνήμη και η συμφιλίωση παραμένουν βαθιά ανθρώπινες ανάγκες

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Τουρκοκύπριας δημοσιογράφου και ακτιβίστριας για την ειρήνη Sevgül Uludağ.

Η Sevgül Uludağ, δημοσιογράφος και ερευνήτρια, υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες με μεγάλη συμβολή στην ανάδειξη του προβλήματος των αγνοουμένων. Με συνέπεια και προσωπικό κόστος αφιέρωσε τη ζωή της στην αναζήτηση της αλήθειας, στη διατήρηση της μνήμης και στη διευκρίνιση της τύχης των αγνοουμένων.

Μέσα από τη δουλειά και τη δράση της συνέβαλε ουσιαστικά στην αναζήτηση της τύχης των αγνοουμένων και στην υποστήριξη οικογενειών που κουβαλούν μέχρι σήμερα τον πόνο της απώλειας, ανεξαρτήτως κοινότητας. Για πολλούς υπήρξε μια σταθερή φωνή ανθρωπιάς και επιμονής σε μια δύσκολη πραγματικότητα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες της.

Η παρουσία και το έργο της θα μείνουν ως υπενθύμιση ότι η αλήθεια, η μνήμη και η συμφιλίωση παραμένουν βαθιά ανθρώπινες ανάγκες.