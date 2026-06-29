Υφυπουργείο Μετανάστευσης: Μειώθηκαν στους 2.000 οι λήπτες επιδομάτων - Ταχεία εξέταση για τις αιτήσεις Σύρων

Οι αιτούντες άσυλο που λαμβάνουν επιδόματα ενοικίου και σίτισης στην Κύπρο έχουν μειωθεί στους 2.000 και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηκόους Συρίας, ΛΔ Κονγκό, Σομαλίας και Ιράκ.

Πηγές του Υφυπουργείου Μετανάστευσης ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι από αυτούς οι περίπου 400 είναι Σύροι, και ότι έχει δοθεί εντολή από τον Υφυπουργό για ταχεία εξέταση των αιτήσεων τους, καθώς «από τον Δεκέμβριο του 2024 έχει αλλάξει η κυβέρνηση στη Συρία, η κατάσταση δείχνει να σταθεροποιείται και συνεπώς οι λόγοι που ευνοούσαν παραχώρηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας στο παρελθόν δεν ισχύουν σήμερα».

Συνολικά εκκρεμούν περίπου 13.600 αιτήσεις ασύλου, εκ των οποίων οι 9.600 αφορούν υπηκόους Συρίας. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, «τα τελευταία τρία χρόνια, τα ποσά των επιδομάτων έχουν μειωθεί κατά 50%».

Οι πηγές του Υφυπουργείου επισημαίνουν ότι «η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική της Κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη έχει πετύχει την κατακόρυφη μείωση των παράνομων ροών και ταυτόχρονα τη σημαντική μείωση του κόστους για το μεταναστευτικό».

Πηγή: ΚΥΠΕ