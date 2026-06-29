Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Προσοχή: Παριστάνουν τις τράπεζες για να εξαπατήσουν πολίτες – Δείτε το μέιλ που στέλνουν (εικόνα)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο στόχος των δραστών είναι η υποκλοπή στοιχείων πολιτών μέσω παραπλανητικών επικοινωνιών που μιμούνται επίσημα τραπεζικά ιδρύματα

Έκκληση προς το κοινό για αυξημένη προσοχή απευθύνει η Αστυνομία, με αφορμή νέες αναφορές για παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που αποστέλλονται δήθεν εκ μέρους τραπεζικών ιδρυμάτων, με στόχο την απόσπαση προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζονται να προέρχονται από τράπεζες, καθώς οι δράστες επιχειρούν να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία και τραπεζικά δεδομένα.

Όπως αναφέρεται, ο στόχος των δραστών είναι η υποκλοπή στοιχείων πολιτών μέσω παραπλανητικών επικοινωνιών που μιμούνται επίσημα τραπεζικά ιδρύματα.

Η Αστυνομία συστήνει στους πολίτες να μην κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα σε τρίτους και να επαληθεύουν πάντα την ταυτότητα οποιουδήποτε αποστολέα μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας των τραπεζών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που πολίτες έχουν ήδη κοινοποιήσει προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό τους ίδρυμα, ώστε να ληφθούν μέτρα για αποτροπή πιθανής παράνομης χρήσης τους.

Δείτε εικόνα:

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα