Προσοχή: Παριστάνουν τις τράπεζες για να εξαπατήσουν πολίτες – Δείτε το μέιλ που στέλνουν (εικόνα)

Έκκληση προς το κοινό για αυξημένη προσοχή απευθύνει η Αστυνομία, με αφορμή νέες αναφορές για παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που αποστέλλονται δήθεν εκ μέρους τραπεζικών ιδρυμάτων, με στόχο την απόσπαση προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζονται να προέρχονται από τράπεζες, καθώς οι δράστες επιχειρούν να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία και τραπεζικά δεδομένα.

Όπως αναφέρεται, ο στόχος των δραστών είναι η υποκλοπή στοιχείων πολιτών μέσω παραπλανητικών επικοινωνιών που μιμούνται επίσημα τραπεζικά ιδρύματα.

Η Αστυνομία συστήνει στους πολίτες να μην κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα σε τρίτους και να επαληθεύουν πάντα την ταυτότητα οποιουδήποτε αποστολέα μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας των τραπεζών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που πολίτες έχουν ήδη κοινοποιήσει προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό τους ίδρυμα, ώστε να ληφθούν μέτρα για αποτροπή πιθανής παράνομης χρήσης τους.

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