Το ακραίο κύμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία αποκλιμακώνεται αλλά δεν αποκλείεται να επιστρέψει

Το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία από τα μέσα Ιουνίου άρχισε από χθες να υποχωρεί χωρίς ωστόσο να αποκλείεται, σύμφωνα με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, η επιστροφή του μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες κρατικές αρχές «οι επιπτώσεις του στην υγεία και το περιβάλλον μόλις αρχίζουν», ενώ ταυτόχρονα αυτές εκτιμούν ότι η πίεση στο νοσοκομειακό σύστημα θα μπορούσε να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες μετά τον καύσωνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο αριθμός των θανάτων έχει αυξηθεί σημαντικά κατά το τελευταίο δεκαήμερο σε σχέση με τον αριθμό των θανάτων κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στα άτομα άνω των 65 ετών, όπως ανακοίνωσε η κρατική υπηρεσία «Δημόσια Υγεία της Γαλλίας» (SpF), η οποία σημείωσε επίσης ότι κατά το τελευταίο δεκαήμερο υπήρξε αύξηση 40% στους θανάτους που σημειώνονται στο σπίτι.

Ο επικεφαλής του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο Νοσοκομείο Πομπιντού, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Παρισιού, Φιλίπ Ζιβέν, εκτίμησε χθες Κυριακή ότι αριθμός των νεκρών θα είναι «πιθανώς πολύ, πολύ βαρύς».

«Αύριο το πρωί, Δευτέρα, οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας, οι φροντιστές ηλικιωμένων και οι οικογένειες θα επιστρέψουν στην εργασία. Θα ανοίξουμε τις πόρτες μας και πιθανότατα θα ανακαλύψουμε άτομα σε πολύ κακή κατάσταση στο σπίτι, που δεν έχουν πιει τίποτα για τρεις ημέρες, που υποφέρουν από τη ζέστη ή που έχουν πεθάνει», είπε. Σύμφωνα, ωστόσο, με την Υπουργό Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, «πιθανότατα δεν θα δούμε την ίδια υπερβολική θνησιμότητα» όπως το 2003, οπόταν ο καύσωνας από μόνος του προκάλεσε τουλάχιστον 15.000 θανάτους.

Σύμφωνα εξάλλου με τους κλιματολόγους του World Weather Attribution το κύμα καύσωνα του τελευταίου δεκαημέρου είναι το πιο σοβαρό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη και συνδέεται ευθέως με την κλιματική αλλαγή. Οπως επισημαίνουν, η ζέστη θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω από μια «ψυχρή φούσκα» στον Ατλαντικό, σε μια τεράστια περιοχή ασυνήθιστα κρύων υδάτων νότια της Ισλανδίας και της Γροιλανδίας. Μελέτες υποδηλώνουν ότι η φούσκα αυτή μεταβάλλει την τροχιά και την ταχύτητα του ατμοσφαιρικού ρεύματος, το οποίο σαρώνει την ήπειρο από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να ευνοήσουν τον σχηματισμό συστημάτων υψηλής πίεσης που λιμνάζουν πάνω από την Ευρώπη, όπως ο τρέχων «θόλος θερμότητας», αναφέρουν.

Στα υψηλότερα κλιμάκια της Κυβέρνησης, υπάρχουν φόβοι τόσο για τη διαδοχή των καυσώνων όσο και για τις αλυσιδωτές επιπτώσεις τους, οι οποίες είναι καταστροφικές για τη βιοποικιλότητα, τη γεωργία, τη στέγαση, τις υποδομές και την παραγωγή ενέργειας. «Μεσοπρόθεσμα, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη», έχει ήδη προειδοποιήσει ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμανουέλ Μουλέν, μιλώντας στις 20 Ιουνίου στο ραδιόφωνο France Inter.

Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, θα προεδρεύσει σήμερα μιας διυπουργικής συνάντησης κρίσης για «μια αρχική, ακριβή αξιολόγηση του τι λειτούργησε και τι όχι» ανέφερε εκπρόσωπος του. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, απορρίπτει τις αιτιάσεις σε βάρος της Κυβέρνησης, λέγοντας πρόσφατα ότι «εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουμε την οικολογική μετάβαση στις κατοικίες μας, στα δημόσια κτίρια μας, στις δημόσιες υποδομές μας».

«Αν υπάρχει μία χώρα στον κόσμο που έχει υποστηρίξει τον αγώνα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αυτή είναι η Γαλλία, με τη Συμφωνία του Παρισιού που υπογράφηκε το 2025», δήλωσε στο ίδιο μήκος κύματος ο Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό. «Αν δεν το είχαμε κάνει, αν δεν το είχαμε συμπεριλάβει ως απαίτηση στις εμπορικές μας συμφωνίες, τα κύματα καύσωνα θα ήταν πιο πολλά και πιο συχνά», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ