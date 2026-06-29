Κώστας Κουμής: Αναμενόμενη η πτώση 35% στα έσοδα, λάβαμε εγκαίρως μέτρα

Η μείωση της τάξης του 35,1% στα τουριστικά έσοδα τον Απρίλιο του 2026, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, ήταν δυστυχώς αναμενόμενη, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, επισημαίνοντας ότι λήφθηκαν εγκαίρως μέτρα για περιορισμό των απωλειών.

«Επί της ουσίας προέκυψε μια σύγκριση μεταξύ του μηνός Απριλίου του 2025, ενός μηνός που είναι ο καλύτερος Απρίλιος στην ιστορία του κυπριακού τουρισμού, κατά τη διάρκεια του οποίου ο κυπριακός τουρισμός ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 400.000 αφίξεις, και του Απριλίου του 2026, ενός μηνός που ταλανίστηκε από τη διένεξη στη Μέση Ανατολή, την έντονη αρνητική διεθνή δημοσιότητα, τα μειωμένα πτητικά προγράμματα και άλλα», σημειώνει.

Τονίζεται ότι, κατά τη διάρκεια του μηνός Απριλίου, ήρθε στην επιφάνεια η λεγόμενη «Jet Fuel Crisis», η αρνητική δηλαδή συζήτηση σε σχέση με τα καύσιμα αεροσκαφών, με κύριο στοιχείο συζήτησης τα αποθέματα καυσίμων στην Ευρώπη, στοιχείο που όπως αναφέρει, προκάλεσε τριγμούς στην πανευρωπαϊκή τουριστική οικονομία, προκαλώντας επιπρόσθετη αβεβαιότητα και μείωση του ρυθμού κρατήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

«Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η κυβέρνηση και το καθ’ ύλην αρμόδιο Υφυπουργείο προχώρησε εγκαίρως σε σειρά ενεργειών με σκοπό τη μείωση των απωλειών και την ανατροπή του αρνητικού κλίματος που είχε δημιουργηθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο δεκάδες ξένοι δημοσιογράφοι, προκειμένου να επικοινωνήσουν την αληθινή εικόνα του προορισμού, που χαρακτηρίζεται από ασφάλεια και μόνο, αλλά και influencers, ενδυναμώθηκαν οι προωθητικές ενέργειες του Υφυπουργείου Τουρισμού στο εξωτερικό, και δόθηκε εκτάκτως ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των υφιστάμενων στρατηγικών συνεργασιών», τονίζει.

«Η βελτίωση των τουριστικών επιδόσεων κατά τους μήνες που ακολούθησαν αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που λήφθηκαν είχαν θετική επίδραση, αλλά κυρίως μας ικανοποιεί η επιστροφή του τομέα του τουρισμού σε σταθερή πορεία», προσθέτει.

Σημειώνεται ότι η σύγκριση με τον Απρίλιο του 2024, καταγράφει μείωση της τάξης του 9,2%, ενώ ο Απρίλιος του 2025 σε επίπεδο εσόδων είχε καταγράψει άνοδο της τάξης του 39,9% σε σύγκριση με το έτος 2024 και το 2023.