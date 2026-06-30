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«Κράτος Μαφία»: Πενταμελής η ομάδα των ποινικών ανακριτών

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

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Από τουλάχιστον πέντε πρόσωπα αναμένεται να απαρτίζεται η ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα διορίσει εκτός απροόπτου το Υπουργικό Συμβούλιο στην αυριανή προγραμματισμένη συνεδρία του. Ένας εκ των νομικών που θα συμμετέχουν αναμένεται να οριστεί ως επικεφαλής της ομάδας για σκοπούς διεξαγωγής ποινικής έρευνας για το «Κράτος Μαφία».

Σ την προγραμματισμένη αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται να διοριστεί η ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών στους οποίους θα ανατεθεί η διερεύνηση των ευρημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία».

Οι εντατικές επαφές των προηγούμενων ημερών με νομικούς από τη λίστα που καταρτίστηκε, στη βάση των κριτηρίων που τέθηκαν, έφεραν αποτελέσματα και τα ονόματα της ομάδας των ποινικών ανακριτών –εκτός απροόπτου- ανακοινώνονται αύριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η ομάδα των ποινικών ανακριτών θα απαρτίζεται από τουλάχιστον πέντε πρόσωπα εκ των οποίων ένας θα οριστεί ως επικεφαλής της διαδικασίας. Με τον διορισμό της η ανακριτική ομάδα θα προχωρήσει σε αξιολόγηση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς και στη συνέχεια θα καθοριστεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ποινική διερεύνηση.

Σε ό,τι αφορά τα ονόματα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, από το Προεδρικό δεν διαρρέουν πληροφορίες, ώστε, όπως λέγεται, να διασφαλιστεί το αδιάβλητο μιας διαδικασίας η οποία, εκ της φύσεώς της, έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, κυρίως λόγω των ερευνώμενων προσώπων και των θεσμικών θέσεων που κατείχαν. Σε σχέση με την πληροφορία που δημοσιεύθηκε χθες στον Φιλελεύθερο, για Ελλαδίτη νομικό, φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται και αναμένεται να είναι ένα από τα μέλη της ανακριτικής ομάδας. Στην ομάδα των ποινικών ανακριτών θα συμμετέχουν και Κύπριοι νομικοί.

Τις εξελίξεις σε σχέση με τον διορισμό των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, προανήγγειλε, ουσιαστικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με το πότε αναμένεται να ανακοινωθεί ο διορισμός των ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση των όσων καταγράφονται στην Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και της τελικής έκθεσης των λειτουργών επιθεώρησης για την έρευνα, σχετικά με το βιβλίο Κράτος Μαφία, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι στόχος είναι να υπάρξει ανακοίνωση «το συντομότερο δυνατόν».

Το Εισαγγελικό Συμβούλιο, μετά την αυτοεξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού, διαβίβασε αυτούσιο όλο το υλικό του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς στην Αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το εκτενές πόρισμα της Αρχής, που αριθμεί περί τις 3.000 σελίδες, οι καταθέσεις που λήφθηκαν και το υπόλοιπο υλικό που εξασφαλίστηκε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, από τους λειτουργούς που διόρισε η Αρχή, θα βρεθούν στα χέρια της ανακριτικής ομάδας αμέσως μετά τον διορισμό της. Σημειώνεται επίσης ότι, με δηλωμένη την πρόθεση για ολοκλήρωση της ποινικής διερεύνησης το συντομότερο, με τον διορισμό των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αναμένεται να καθορίζεται και το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να υπάρξει κατάληξη της έρευνας. Επίσης αναμένεται να διασαφηνιστεί εάν για σκοπούς της παρούσας υπόθεσης θα διοριστεί και ανεξάρτητος δημόσιος κατήγορος.

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