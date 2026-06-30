Πρώτοι μάρτυρες κατηγορίας για Ζαβράντωνα: Στην ουσία της υπόθεσης εισήλθε η ακροαματική διαδικασία

Με την κατάθεση των πρώτων μαρτύρων κατηγορίας, η διαδικασία επανεκδίκασης της υπόθεσης μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών με κατηγορούμενο τον Γιώργο Χριστοδούλου (Ζαβράντωνα) μπήκε πλέον στην ουσία. Πρώτη μάρτυρας κατηγορίας, που κλήθηκε από την κατηγορούσα Αρχή, είναι λοχίας της ΥΚΑΝ Λευκωσίας.

Η μάρτυρας ανέγνωσε την κατάθεσή της που έδωσε και στο πλαίσιο της πρώτης δίκης που ακυρώθηκε από το Εφετείο. Στην κατάθεσή της αναφέρθηκε στα γεγονότα της υπόθεσης το 2019 με τον εντοπισμό των 15 κιλών κοκαΐνης, τις έρευνες που ακολούθησαν και τη σύλληψη των Άριστου Κυπριανού και Γιάννου Ανδρέου. Στο πλαίσιο της χθεσινής διαδικασίας ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, η μάρτυρας κατέθεσε τα τεκμήρια που σχετίζονται με την υπόθεση. Μεταξύ άλλων κατατέθηκαν οι συσκευασίες στις οποίες ήταν τοποθετημένα τα ναρκωτικά, καθώς επίσης και η στρατιωτική τσάντα της Εθνικής Φρουράς εντός της οποίας είχε εντοπιστεί η μεγάλη ποσότητα. Όπως διευκρινίστηκε στο δικαστήριο, το περιεχόμενο των συσκευασιών, δηλαδή τα 15 κιλά κοκαΐνης, αφαιρέθηκε από τις συσκευασίες στις οποίες εντοπίστηκε κατά την επιχείρηση της ΥΚΑΝ και τοποθετήθηκε σε άλλες συσκευασίες μετά τον έλεγχο που έγινε στο Χημείο του Κράτους. Στο δικαστήριο κατατέθηκαν τεκμήριο τα 15 κιλά κοκαΐνης στις συσκευασίες όπως τοποθετήθηκαν από το κρατικό χημείο.

Στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας, ο Χρίστος Πουτζιουρής, συνήγορος υπεράσπισης του Γιώργου Χριστοδούλου, υπέβαλε ένσταση στην κατάθεση των τεκμηρίων, που σχετίζονται με τις ποσότητες των ναρκωτικών. Υποστήριξε ότι στην εκδίκαση της υπόθεσης, για την οποία καταδικάστηκαν οι Άριστος Κυπριανού και Γιάννος Ανδρέου, το δικαστήριο είχε προχωρήσει στην έκδοση διατάγματος καταστροφής των ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον κ. Πουτζιουρή, η Αστυνομία με τη συνέχιση της κράτησης των ναρκωτικών παράκουσε στο διάταγμα, κάτι που καθιστά παράνομη την κατοχή τους και την κατάθεσή τους ως τεκμηρίων στην παρούσα διαδικασία. Κατόπιν διαβούλευσης με το δικαστήριο, ο συνήγορος υπεράσπισης του Ζαβράντωνα απέσυρε την ένσταση για κατάθεση των τεκμηρίων, με την επιφύλαξή του ότι θα εγείρει το ζήτημα της δίκαιης δίκης για τον πελάτη του σε μεταγενέστερο στάδιο της εκδίκασης της υπόθεσης.

H δίκη συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, από το οποίο από το αρχικό στάδιο της διαδικασίας και με τη σύμφωνο γνώμη και των δύο πλευρών, κατηγορούσας Αρχής και υπεράσπισης, θα ορίζονται δικάσιμοι ακόμη και απογεύματα με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο σύντομη διεκπεραίωση. Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, αναμένεται να ξεκαθαρίσει ένα καθοριστικό ζήτημα που ενδεχομένως να επηρεάσει την πορεία της δίκης. Το κατά πόσο ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας, Γιάννος Ανδρέου, θα ξανακαταθέσει στο πλαίσιο της επανεκδίκασης της υπόθεσης.