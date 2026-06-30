Φωτιά σε αυτοκίνητο 39χρονης τα ξημερώματα στην Πάφο - Ζημιές και σε δεύτερο όχημα

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 4 και 30 τα ξημερώματα σε όχημα στην Πάφο. Το αυτοκίνητο ανήκει σε γυναίκα ηλικίας 39 ετών από τη Ρουμανία.

Απο τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα της 39χρονης αλλά και σε παρακείμενο όχημα ιδιοκτησίας 60χρονου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η σκηνή αποκλείστηκε και φρουρείται.

Μέλη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας διενεργούν εξετάσεις στη σκηνή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ