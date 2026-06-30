Εκτός λειτουργίας σήμερα ο «Ιππόδαμος» λόγω τεχνικού προβλήματος - Η ανακοίνωση του Υφ. Καινοτομίας

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Εκτός λειτουργίας σήμερα ο «Ιππόδαμος» λόγω τεχνικού προβλήματος - Η ανακοίνωση του Υφ. Καινοτομίας

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«Κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του συστήματος το συντομότερο δυνατό».

Λόγω τεχνικών εργασιών για αποκατάσταση τεχνικού προβλήματος στο σύστημα «Ιππόδαμος», σήμερα Τρίτη, οι λειτουργίες του συστήματος που αφορούν τους εξωτερικούς χρήστες μέσω CY Login δεν θα είναι διαθέσιμες, αναφέρει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Στην ανακοίνωση του Υφυπουργείου αναφέρεται ότι σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία, καταβάλλουν «κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του συστήματος το συντομότερο δυνατό».

Εκφράζονται απολογίες για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστίες προς το κοινό για την κατανόηση.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΥφυποργείο Έρευνας και ΚαινοτομίαςΙΠΠΟΔΑΜΟΣ

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