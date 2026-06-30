Τρίποντα, θέαμα και ασταμάτητη δράση στο STREET BASKET 3ON3 των Λεμεσίων

Το σφύριγμα της έναρξης ήταν μόνο η αρχή για ένα αξέχαστο μπασκετικό διήμερο. Με εντυπωσιακές φάσεις, γρήγορο ρυθμό και αμείωτο ενθουσιασμό, το STREET BASKET 3ON3 των Λεμεσίων χάρισε θέαμα και συγκινήσεις, μετατρέποντας το Πάρκο Ανδρέα Σοφοκλέους σε σημείο συνάντησης για τους λάτρεις του αθλήματος.

Ο ενθουσιασμός και η αγωνιστική διάθεση κυριάρχησαν σε κάθε αναμέτρηση. Γρήγορες επιθέσεις, θεαματικά τρίποντα, ανατροπές μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και αμέτρητα χειροκροτήματα συνέθεσαν το σκηνικό μιας διοργάνωσης που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε ο συμβολικός αγώνας με τη συμμετοχή του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Γιάννη Αρμεύτη, και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι άφησαν για λίγο τις υποχρεώσεις τους και μπήκαν στο γήπεδο, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και φέρνει τους πολίτες πιο κοντά.

Μουσική, ρυθμός και καλοκαιρινή διάθεση μετέτρεψαν τη διοργάνωση σε πραγματική γιορτή του αθλητισμού, ενώ το live link από Παγκύπριο μουσικό ραδιοφωνικό σταθμό μετέφερε τον παλμό της εκδήλωσης σε όλη την Κύπρο.

Το STREET BASKET 3ON3 αποτέλεσε μία ακόμη επιτυχημένη δράση στο πλαίσιο των Λεμεσίων 2026, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του θεσμού και τη δέσμευση του Δήμου Λεμεσού να προσφέρει ποιοτικές εκδηλώσεις που προάγουν τον αθλητισμό, τη συμμετοχή και την ψυχαγωγία για όλες τις ηλικίες. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, τα Λεμέσια φέρνουν τον αθλητισμό ξανά στις γειτονιές, μετατρέποντας τους δημόσιους χώρους σε σημεία συνάντησης, άθλησης και αλληλεπίδρασης για μικρούς και μεγάλους.

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Ασημένιοι Χορηγοί: Medochemie, Space 307, Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Χορηγοί: Avaton, Hercules Group

Υποστηρικτές: Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Marlow Navigation, Nextbike