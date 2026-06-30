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Τραγωδία στη Ξυλοφάγου: Δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή - Τι εξετάζουν οι ανακριτές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η επόμενη δικάσιμος της υπόθεσης έχει οριστεί για την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026, στις 12:00.

Περαιτέρω εξετάσεις θα χρειαστούν για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο παιδιών που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα στην Ξυλοφάγου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Βρετανικές Βάσεις.

Οι νεκροτομές επί των σορών των δύο παιδιών ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, γύρω στις 21:00. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην ενημέρωση των Βάσεων, η αιτία θανάτου δεν κατέστη δυνατό να καθοριστεί σε αυτό το στάδιο και θα απαιτηθούν περαιτέρω εξετάσεις.

Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει την κοινότητα της Ξυλοφάγου, διερευνάται από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας ως υπόθεση αμελούς στάσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Δικαστήριο των Βάσεων Δεκέλειας είχε διατάξει την τριήμερη κράτηση του 30χρονου πατέρα και της 38χρονης μητριάς των δύο παιδιών, στο πλαίσιο των ανακρίσεων. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, οι ανακριτές εξετάζουν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, τα κινητά τηλέφωνα των υπόπτων και το ίδιο το όχημα.

Η επόμενη δικάσιμος της υπόθεσης έχει οριστεί για την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026, στις 12:00.

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ΚΥΠΡΟΣΠΑΙΔΙΑΘΑΝΑΤΟΣΞΥΛΟΦΑΓΟΥ

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