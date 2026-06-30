Από τη στάχτη στην αναγέννηση: Έργα ζωής από την XM σε τέσσερις κοινότητες της ορεινής Λεμεσού που επλήγησαν από τη φονική πυρκαγιά τον περασμένο Ιούλιο

Η στάχτη στην ορεινή Λεμεσό δεν έχει σβήσει από τη μνήμη των ανθρώπων που έζησαν τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2025. Έναν χρόνο μετά τις φλόγες που στοίχισαν δύο ανθρώπινες ζωές, κατέκαψαν σπίτια, γη και δάση, τέσσερις κοινότητες επιχειρούν να περάσουν από τον πόνο στην αναγέννηση. Αυτό φυσικά δε μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την κρατική βοήθεια. Και όπως και τον περασμένο Αύγουστο, έτσι και σήμερα, ένα χρόνο μετά, ο ιδιωτικός τομέας, δείχνει την αλληλεγγύη του, προσπαθώντας παράλληλα να καλύψει τα κενά που αφήνει το κράτος.

Αυτό ήταν και ήταν το μήνυμα της δημοσιογραφικής διάσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα στη Λευκωσία ο όμιλος XM, παρουσιάζοντας το επόμενο στάδιο της πρωτοβουλίας Revive Limassol. Μετά τη δέσμευση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, που είχε αναληφθεί λίγες ημέρες μετά τη φονική πυρκαγιά, μέρος της στήριξης δόθηκε άμεσα σε μετρητά σε οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους. Πλέον, ποσό άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ κατευθύνεται σε τέσσερα διαφορετικά έργα ανασυγκρότησης, σε Σούνι-Ζανατζιά, Άγιο Αμβρόσιο, Άγιο Θεράποντα και Βουνί.









Η συνδιευθύνουσα σύμβουλος της XM, κα Σταύρη Μόρτη, φανερά συγκινημένη, δήλωσε στη διάσκεψη Τύπου πως «σήμερα δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτό που χάθηκε, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτό που χτίζεται». Όπως εξήγησε, η ομάδα της εταιρείας δεν πήγε στις κοινότητες με έτοιμα σχέδια, αλλά «πήγε για να ακούσει», συνομιλώντας με κοινοτάρχες και κατοίκους για το τι πραγματικά χρειαζόταν κάθε τόπος. Οι άνθρωποι της εταιρείας, αφιέρωσαν ολόκληρες μέρες, κόπο και έκαναν αυτό που όφειλε να κάνει το κράτος. Να ακούσει τις πραγματικές ανάγκες των πυρόπληκτων και να βοηθήσει έμπρακτα και κυρίως μακριά από τη γραφειοκρατία του δημοσίου.

Τα έργα στις τέσσερις κοινότητες

Στο Σούνι, προχωρεί η δημιουργία σύγχρονου κοινοτικού πάρκου, με παιδότοπους για όλες τις ηλικίες, γήπεδα padel, χώρους άθλησης και περίπτερο με καφετέρια. Πρόκειται για έναν χώρο καθημερινής συνάντησης, που φιλοδοξεί να δώσει ξανά ζωή στην κοινότητα και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.

Στον Άγιο Αμβρόσιο, το έργο αφορά την κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου με τεχνητό χλοοτάπητα, αποδυτήρια, καντίνα και εκτεταμένη δεντροφύτευση. Ο κοινοτάρχης Στέλιος Γρηγορίου τόνισε ότι η αξία του έργου «ξεπερνά τα όρια των τσιμέντων και του χλοοτάπητα», χαρακτηρίζοντάς το «τεράστια κοινωνική και αθλητική ένεση ζωής» για ολόκληρη την περιοχή. Όπως είπε, το νέο γήπεδο δίνει στους νέους «έναν δικό τους, σύγχρονο και ασφαλή χώρο» και στις τοπικές ομάδες μια μόνιμη, αξιοπρεπή έδρα.

Στον Άγιο Θεράποντα, η χρηματοδότηση αφορά τη δημιουργία σύγχρονου πολυχώρου στο κτίριο που για δεκαετίες λειτουργούσε ως Δημοτικό Σχολείο. Ο κοινοτάρχης Θεράπων Χρυσοστόμου στάθηκε στην ιστορική και συναισθηματική αξία του χώρου, σημειώνοντας ότι «δεν θα είναι απλά ένα κτίριο», αλλά «το όραμά μας για το αύριο». Όπως ανέφερε, θα αποτελέσει «νέο πνεύμονα της κοινότητας», έναν ασφαλή χώρο για τα παιδιά και κέντρο συνάντησης, πολιτισμού και δημιουργίας για τους κατοίκους.

Στο Βουνί, ο σχεδιασμός προβλέπει πολυεπίπεδο κοινοτικό χώρο, συνδεδεμένο με την ιστορική Ενετική Χαβούζα, με καφετέρια κάτω από πλατάνους, μικρή λίμνη, πλακόστρωτα δρομάκια, υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων, τοίχο αναρρίχησης και νέα φύτευση. Ο κοινοτάρχης Ματθαίος Πρωτόπαπας ανέφερε ότι η κοινότητα επιδιώκει να δημιουργήσει εκ νέου τον «πράσινο πνεύμονα» που χάθηκε, μέσα από ένα έργο που φιλοδοξεί να καταστεί «σημείο αναφοράς για όλη την περιοχή και για όλη την Κύπρο».

Όχι δωρεά, αλλά ευθύνη

Η XM, η οποία ιδρύθηκε στην Κύπρο το 2009 και απασχολεί περίπου 800 εργαζομένους στη χώρα, υπογράμμισε ότι δεν αντιμετωπίζει την παρέμβαση ως απλή δωρεά. «Όταν καίγεται η Κύπρος, καιγόμαστε κι εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μόρτη, προσθέτοντας ότι ο όμιλος βρίσκεται δίπλα στις κοινότητες γιατί «αυτός είναι ο τόπος μας, και έχουμε ευθύνη απέναντί του».

Το μήνυμα που κυριάρχησε ήταν πως η ανασυγκρότηση δεν αφορά μόνο υποδομές. Αφορά την επιστροφή της ζωής, της εμπιστοσύνης και της ελπίδας σε κοινότητες που δοκιμάστηκαν σκληρά. Όπως ειπώθηκε, τα έργα δεν σηματοδοτούν το τέλος μιας προσπάθειας, αλλά την αρχή μιας νέας διαδρομής για την ορεινή Λεμεσό.