Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Το τελευταίο αντίο στη Σεβγκιούλ Ουλουντάγκ - Παρόντες στην κηδεία δημοσιογράφοι και πολιτικοί (βίντεο + φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι οργανώσεων και πολίτες από τις δύο κοινότητες αποχαιρέτησαν τη Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, την Τουρκοκύπρια ερευνήτρια δημοσιογράφο, συγγραφέα και ακτιβίστρια της ειρήνης, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στην αναζήτηση της αλήθειας για τους αγνοουμένους της Κύπρου.

Πριν από την κηδεία, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολίτες από τις δύο κοινότητες συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Yeni Düzen, όπου συνεργάστηκε για δεκαετίες, για να της πουν το τελευταίο αντίο και να τιμήσουν την προσφορά της.

Ακολούθησε η κηδεία της στο νεκροταφείο Λευκωσίας, παρουσία ανθρώπων που τη γνώρισαν και συμπορεύτηκαν μαζί της στον αγώνα για την αλήθεια, τη μνήμη και τη συμφιλίωση.

Η Σεβγκιούλ Ουλουντάγ εργάστηκε για περισσότερα από 40 χρόνια στη δημοσιογραφία. Υπήρξε αρθρογράφος της Yeni Düzen και συνεργάτιδα της εφημερίδας «Πολίτης», ενώ έγινε διεθνώς γνωστή για τις έρευνές της σχετικά με τους αγνοουμένους, συμβάλλοντας στον εντοπισμό χώρων ταφής και δίνοντας φωνή στις οικογένειες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που αναζητούσαν τους αγαπημένους τους.




 

Tags

ΚηδείαΣΕΒΓΚΙΟΥΛ ΟΥΛΟΥΝΤΑΓ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα