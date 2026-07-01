Στο Δικαστήριο Δεκέλειας την Πέμπτη ο πατέρας των δύο άτυχων αγοριών: Στη Βουλγαρία θα γίνει η κηδεία – Συνεχίζεται η αξιολόγηση πληροφοριών

Ενώπιον του Δικαστηρίου Δεκέλειας αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου την Πέμπτη (2/7) ο 30χρονος πατέρας των δύο αγοριών, 10 και 8 χρόνων, από τη Βουλγαρία, που βρήκαν τραγικό θάνατο την περασμένη Κυριακή μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητό του, στην Ξυλοφάγου.

Το τριήμερο διάταγμα κράτησης το οποίο εξέδωσε εναντίον του το δικαστήριο την περασμένη Δευτέρα εκπνέει και ως εκ τούτου, οι ανακριτές της πρωτοφανούς αυτής υπόθεσης θα πρέπει ν’ αποφασίσουν κατά πόσο θα ζητήσουν ανανέωση του διατάγματος κράτησής του μέχρι να συμπληρωθεί το ανακριτικό έργο ή θα καταχωρήσουν την υπόθεση στο δικαστήριο για σκοπούς εκδίκασης.

Περαιτέρω, οι εξεταστές της υπόθεσης, μέσα από τις έρευνες που έχουν γίνει και τις μαρτυρίες που έχουν συλλέξει μέχρι σήμερα, καλούνται να αποφασίσουν και για την 38χρονη μητριά των δύο άτυχων παιδιών, κατά πόσο, δηλαδή, διαφαίνεται να έχει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη για το κακό που συνέβη.

Θυμίζουμε, ότι αρχικά οι δύο ύποπτοι προφυλακίστηκαν σχετικά με το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου λόγω αμελούς ή απερίσκεπτης πράξης, σε μια υπόθεση που φαίνεται ξεκάθαρα να έχει το συστατικό της γονικής αμέλειας και της παραμέλησης ανηλίκων, σύμφωνα με τα γεγονότα που βγήκαν στην επιφάνεια μέχρι στιγμής. Και τούτο, διότι τόσο ο πατέρας, όσο και η σύντροφός του είχαν αναχωρήσει το πρωί της Κυριακής για τις εργασίες τους, κι ενώ τα δύο αδελφάκια φαίνονται, μέσα από το οπτικό υλικό που εξασφάλισε η Αστυνομία, να παίζουν μόνα τους έξω από το κτήριο και σε κάποια στιγμή να συνεχίζουν το παιχνίδι τους μέσα στο όχημα του πατέρα τους, όπου κλειδώθηκαν.

Παρόλο που οι Βρετανικές Βάσεις δεν ανακοίνωσαν τα ακριβή αιτία θανάτου των παιδιών μετά τις νεκροτομές που διενεργήθηκαν στις σορούς, καθότι, όπως έγινε γνωστό, απαιτείται η διενέργεια περαιτέρω εξιδεικευμένων (ιστοπαθολογικών) εξετάσεων, εντούτοις εκτιμάται ότι ο θάνατος των μικρών αγοριών οφείλεται σε ασφυξία, λόγω και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν.

Βλάβη στην πόρτα

Τα δύο βασικά ερωτήματα που ζητούν επιτακτικά απαντήσεις είναι, πώς και γιατί τα δύο αδελφάκια βρέθηκαν μόνα τους, και πώς και γιατί εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του. Οι ανακριτές της υπόθεσης προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν εάν τα δύο αγόρια αφέθηκαν όντως αφύλακτα ή εάν ήταν υπό την επίβλεψη κάποιου άλλου προσώπου, ενδεχομένως του αδελφού του πατέρα τους που διέμενε μαζί τους.

Επιπλέον, υπό διερεύνηση είναι και η αιτία που το αυτοκίνητο του πατέρα αποδείχθηκε τελικά παγίδα θανάτου για τα άτυχα παιδάκια, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κλειδώθηκαν μέσα στο όχημα, το οποίο φαίνεται να παρουσίαζε βλάβη στον μηχανισμό κλειδώματος (τουλάχιστον μία από τις πόρτες).

Προς τούτο, διενεργούνται εξετάσεις από ειδικούς. Τα αδέλφια φαίνεται να εισέρχονται από ξεκλείδωτη πόρτα, αλλά όταν το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκαν αναίσθητα από τη μητριά τους στο πίσω κάθισμα, όλες οι πόρτες του αυτοκινήτου ήταν κλειδωμένες.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία Δεκέλειας συνεχίζει να αξιολογεί διάφορες πληροφορίες και μαρτυρίες που σχετίζονται με τις κινήσεις των αγοριών την μοιραία εκείνη ημέρα, σε συνδυασμό με το οπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της. Η κηδεία των παιδιών θα γίνει στη Βουλγαρία. Συγγενικό τους πρόσωπο αναμένεται στην Κύπρο για να δρομολογήσει τις διαδικασίες.