Φιντάν: Η ε/κ πλευρά μπλοκάρει την αναβάθμιση Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας–ΕΕ

Η ελληνοκυπριακή πλευρά εμποδίζει την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυρίστηκε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών επιθυμεί την προώθηση της διαδικασίας.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κιργιστάν Τζεενμπέκ Κουλουμπάγεφ, μετά την 7η συνεδρίαση της Κοινής Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού Τουρκίας–Κιργιστάν στην Άγκυρα, ο κ. Φιντάν αναφέρθηκε στις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ, στο Κυπριακό, στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών και στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι υπάρχει ισχυρή επιθυμία και από τις δύο πλευρές για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι η διαδικασία δεν προχωρά με την επιθυμητή ταχύτητα εξαιτίας της στάσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία αποκάλεσε «ελληνοκυπριακή πλευρά».

«Επειδή η ελληνοκυπριακή πλευρά ασκεί ένα συγκεκριμένο μπλοκάρισμα στο θέμα αυτό, τα βήματα δεν μπορούν να γίνουν με την επιθυμητή ταχύτητα», ανέφερε.

Ο κ. Φιντάν υποστήριξε ότι, όταν ένα κράτος-μέλος δεν λαμβάνει αυτό που επιδιώκει σε ένα ζήτημα, μπορεί να εμποδίζει αποφάσεις σε άλλους τομείς που ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα μέλη. «Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάσσεται υπέρ της επικαιροποίησης της Τελωνειακής Ένωσης», δήλωσε.

Κατά τη συνάντησή του με τον Κιργίζιο ομόλογό του, ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι συζητήθηκαν και οι προσπάθειες για την άρση, όπως ισχυρίστηκε, του «άδικου αποκλεισμού» που υφίστανται οι Τουρκοκύπριοι.

Χαρακτήρισε τους Τουρκοκυπρίους «αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκογενούς κόσμου», ενώ στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν επίσης ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας και ο κίνδυνος περαιτέρω περιφερειακής εξάπλωσής του.

Ο Τούρκος Υπουργός αναφέρθηκε και στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών, τον οποίο χαρακτήρισε «ενσάρκωση της κοινής βούλησης του τουρκογενούς κόσμου». Όπως είπε, στόχος είναι ο οργανισμός να λειτουργεί με πιο θεσμικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Αναφερόμενος στις επαφές που είχε στην Άγκυρα με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας, την επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος και τον επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, ο κ. Φιντάν χαρακτήρισε την επίσκεψη «σημαντικό ορόσημο».

«Η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς μας στόχους» δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν διαθέτει «ισχυρή βούληση και όραμα» για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Ο κ. Φιντάν υποστήριξε ότι οι σχέσεις Τουρκίας–ΕΕ κινούνται το τελευταίο διάστημα σε πιο εποικοδομητική κατεύθυνση, με επανεκκίνηση των διαλόγων υψηλού επιπέδου σε τομείς όπως η οικονομία, το εμπόριο, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η επιστήμη και η τεχνολογία.

Ανέφερε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αρχίσει να επαναδραστηριοποιείται εν μέρει στην Τουρκία, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το ενδιαφέρον της Άγκυρας για ένταξη στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ, SEPA.

Στις συνομιλίες με την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία εξετάστηκαν επίσης η εξωτερική πολιτική, η ενέργεια, οι μεταφορές, το εμπόριο, η μετανάστευση και η απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου.

Σύμφωνα με τον κ. Φιντάν, η ΕΕ αναγνωρίζει τη γεωγραφική θέση και τις υποδομές της Τουρκίας, καθώς και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα στη διασύνδεση της Ευρώπης με την Ασία.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τη δημιουργία νέων οδών μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας στους άξονες βορρά–νότου και ανατολής–δύσης, καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων διαδρόμων. Στην ατζέντα βρέθηκαν ακόμη ο πόλεμος στην Ουκρανία, το Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ και η πολιτική του Ισραήλ στην περιοχή.

Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι οι διμερείς σχέσεις της Άγκυρας με τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι «εξαιρετικά καλές», με εξαίρεση, όπως είπε, «ένα ή δύο κράτη». Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η θετική εικόνα των διμερών σχέσεων δεν αντικατοπτρίζεται πάντοτε στις αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών.

«Θα εντοπίσουμε αυτά τα προβλήματα και θα συνεχίσουμε να προχωράμε, ξεπερνώντας τα με συστηματικό τρόπο», ανέφερε.

Ο κ. Φιντάν αναφέρθηκε και στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σημειώνοντας ότι η διοργάνωσή της στην Τουρκία αναδεικνύει εκ νέου τη στρατηγική σημασία της χώρας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η ετήσια Σύνοδος του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών θα πραγματοποιηθεί επίσης στην Άγκυρα, υπό τη φιλοξενία του Τούρκου Προέδρου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ