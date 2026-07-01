Η Ιρλανδία αναλαμβάνει την Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ, τον Κόστα υποδέχθηκε ο Μάρτιν

Την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ιρλανδία σήμερα 1η Ιουλίου, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από την Κυπριακή Προεδρία. Εν αναμονή της επίσημης τελετής έναρξης που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο Κάστρο του Δουβλίνου, ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός (Taoiseach) Μιχαήλ Μάρτιν καλωσόρισε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στην «πρώτη ημέρα της όγδοης Προεδρίας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σημειώνοντας ότι Ιρλανδοί αξιωματούχοι προεδρεύουν ήδη συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες.

Όπως είπε ο Μάρτιν, η Ιρλανδία θα έχει «κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή κάθε πολίτη σε ολόκληρη την Ένωσή μας», με τους πολίτες να παραμένουν «στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε». Το μότο της Ιρλανδικής Προεδρίας είναι «Δύναμη μέσα από την ενότητα» (Strength with Unity).

Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη πως οι συζητήσεις με τον Κόστα επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικούς άξονες: την ανταγωνιστικότητα, μέσω της ατζέντας «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», την ασφάλεια και τις αξίες της Ένωσης, δηλαδή «ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα», που αποτελούν και προτεραιότητες του Προεδρικού Τρίο, Ιρλανδίας - Λιθουανίας - Ελλάδας, αλλά και στη στήριξη προς την Ουκρανία.

Ο κ. Μάρτιν δεσμεύτηκε ότι η Ιρλανδική Προεδρία «θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας», τονίζοντας ότι ο ουκρανικός λαός «άντεξε πάνω από τέσσερα χρόνια βάναυσης ρωσικής επίθεσης» και αξίζει «μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη». Ανακοίνωσε παράλληλα ότι αργότερα το ίδιο απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο θέμα της διεύρυνσης, ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Προεδρία θα εργαστεί ώστε οι υποψήφιες χώρες, «συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας», να πλησιάσουν την ένταξή τους στην Ένωση, ενώ σχετικά με το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) που διαπραγματεύτηκε η Κυπριακή Προεδρία, ο Μάρτιν είπε ότι στόχος είναι να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις «με τον Πρόεδρο Κόστα, ώστε ιδανικά να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Κόστα ευχήθηκε στον Ιρλανδό Πρωθυπουργό καλή επιτυχία, χαρακτηρίζοντας τους τρεις πυλώνες της Ιρλανδικής Προεδρίας, ανταγωνιστικότητα, αξίες και ασφάλεια, «απόλυτα εναρμονισμένους με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου». Όπως είπε, «μετά την άμυνα, που αποτέλεσε την κύρια εστίαση το 2025, το 2026 είναι η χρονιά της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας», ενώ πρόσθεσε ότι δύσκολα θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερος «πιλότος» για την υλοποίηση της ατζέντας «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά» από την Ιρλανδία.

Ο Κόστα υπογράμμισε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «με ό,τι χρειαστεί, μέχρι να επιτευχθεί δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», εκτιμώντας ότι «το κλίμα στο πεδίο της μάχης αλλάζει χάρη στο θάρρος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» και ότι η Ρωσία «πρέπει να καταλάβει ότι ο χρόνος δεν παίζει υπέρ της».

Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, τάχθηκε υπέρ λύσης δύο κρατών, «σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», με Ισραήλ και Παλαιστίνη να συνυπάρχουν «εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη διεύρυνση, εκτιμώντας ότι η Ιρλανδική Προεδρία θα μπορούσε να «οριστικοποιήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο πριν από το τέλος της Προεδρίας,» ενώ σχολίασε με χιούμορ «καμία πίεση».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επεσήμανε ότι το ΠΔΠ παραμένει η μεγαλύτερη κοινή πρόκληση, καλώντας σε συμφωνία «μέχρι το τέλος του έτους» για έναν προϋπολογισμό «ανάλογο των φιλοδοξιών» της Ένωσης. Επανέλαβε ότι η Ιρλανδική Προεδρία αναμένεται να παρουσιάσει αναθεωρημένο Nego-box τον Οκτώβριο σύμφωνα με την εντολή των «27» στη Σύνοδο του Ιουνίου, με φιλόδοξες προτάσεις για νέους ιδίους πόρους, καταλήγοντας: «Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά τα σημαντικά επιτεύγματα δεν είναι ποτέ εύκολα», σχολίασε.

Στις ερωτήσεις που ακολούθησαν, ο Κόστα αναφέρθηκε στην έναρξη ισχύος, από σήμερα, της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για βιομηχανικά αγαθά, τονίζοντας ότι η Ένωση «δεν συμπαθεί τους δασμούς, προτιμά τις εμπορικές συμφωνίες» και υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ διαθέτει ήδη 84 εμπορικές συμφωνίες, με άλλες περίπου 27 υπό ολοκλήρωση.

Ερωτηθείς για τη στρατιωτική ουδετερότητα της Ιρλανδίας εν μέσω συζητήσεων για επανεξοπλισμό της Ευρώπης ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός Μάρτιν υπενθύμισε ότι η χώρα του δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά συμμετέχει στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ από την αρχή, στηρίζοντας την ενίσχυση αμυντικών ικανοτήτων «ιδίως σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η προστασία υποθαλάσσιων καλωδίων».

Ως προς αυτό, ο Κόστα σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια «υπερβαίνει το ΝΑΤΟ» και περιλαμβάνει και τα τέσσερα ουδέτερα κράτη μέλη - μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, προσθέτοντας ότι «μόνο με ισχυρότερη οικονομία μπορούμε να δαπανούμε περισσότερα και καλύτερα για την άμυνα».

ΠΗΓΗ: KYΠΕ