Το τελευταίο... ταξίδι των δύο παιδιών που βύθισαν στο πένθος τη Ξυλοφάγου - Τι αναμένεται να ανακοινώσει το Κοινοτικό Συμβούλιο σήμερα

Σχετική ανακοίνωση αναμένεται να εκδώσει σήμερα το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου, μετά από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο τη χρηματική εισφορά για τη μεταφορά των δύο αδικοχαμένων παιδιών στην πατρίδα τους.

Η κοινότητα παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία της περασμένης Κυριακής, όταν τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Ξυλοφάγου. Eπρόκειτο για δύο αγόρια ηλικίας 8 και 10 ετών, με τις συνθήκες θανάτου να παραμένουν άγνωστες, ενώ ο πατέρας των παιδιών τελεί υπό σύλληψη.

Μέσα στο βαρύ κλίμα θλίψης, το Κοινοτικό Συμβούλιο αναμένεται να ενημερώσει τους πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εισφορά, με στόχο να καλυφθούν τα έξοδα για την επιστροφή των δύο παιδιών στον τόπο καταγωγής τους.