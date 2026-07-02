«Αποφάσιζε για σχέδια από τα οποία φέρεται να αμειβόταν» – Καταγγελία στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΑ

Σοβαρούς ισχυρισμούς για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και ασυμβίβαστο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού περιλαμβάνει καταγγελία που υποβλήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Η καταγγελία αφορά τον Σταύρο Μιχαηλίδη και επικεντρώνεται στην παράλληλη ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ. του ΚΟΑ, εργαζομένου στην Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, προπονητή αθλητών που συμμετέχουν σε σχεδιασμούς του Οργανισμού και μέλους αθλητικού σωματείου που επιχορηγείται από τον ΚΟΑ.

Εργαζόμενος σε ομοσπονδία που χρηματοδοτείται από τον ΚΟΑ

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην καταγγελία, ο κ. Μιχαηλίδης εργάζεται στην Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού μέσω του Σχεδίου Επαγγελματικής Αποκατάστασης του ΚΟΑ.

Η ΚΟΠΑ, όπως υποστηρίζεται, χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Ως αποτέλεσμα, ο κ. Μιχαηλίδης φέρεται, υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ. του ΚΟΑ, να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τόσο την Ομοσπονδία στην οποία εργάζεται όσο και το ίδιο το Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης, μέσω του οποίου εργοδοτείται.

Οι καταγγέλλοντες θεωρούν ότι η συγκεκριμένη συνύπαρξη ιδιοτήτων εγείρει ζήτημα άμεσου ή έμμεσου προσωπικού συμφέροντος κατά τη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι ο κ. Μιχαηλίδης απουσιάζει συστηματικά από την εργασία του στην ΚΟΠΑ για να συμμετέχει σε δραστηριότητες του Δ.Σ. του ΚΟΑ, για τις οποίες λαμβάνει αντιμισθία.

Αποφάσεις για σχεδιασμούς από τους οποίους φέρεται να αμείβεται

Ξεχωριστό κεφάλαιο της καταγγελίας αφορά τη δραστηριότητα του κ. Μιχαηλίδη ως προπονητή αθλητών οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντων του ΚΟΑ.

Στο έγγραφο υποστηρίζεται ότι ο κ. Μιχαηλίδης λαμβάνει αμοιβή ως προπονητής αθλητών που συμμετέχουν στους συγκεκριμένους σχεδιασμούς, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει στην Επιτροπή Υψηλής Επίδοσης, στην οποία οι σχεδιασμοί διαμορφώνονται.

Οι σχετικές εισηγήσεις εγκρίνονται ακολούθως από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ, στο οποίο ο ίδιος συμμετέχει ως μέλος.

Η καταγγελία θέτει, συνεπώς, ζήτημα σύμπτωσης εισηγητικού και αποφασιστικού ρόλου με δραστηριότητα από την οποία ο κ. Μιχαηλίδης φέρεται να αποκομίζει οικονομικό όφελος.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι απουσιάζει από την εργασία του στην ΚΟΠΑ για να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ως προπονητής, υπερβαίνοντας, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς, τον προβλεπόμενο αριθμό ημερών αθλητικής άδειας.

Σωματεία κολύμβησης και Olympians

Στην καταγγελία αναφέρεται ακόμη ότι ο κ. Μιχαηλίδης προπονεί αθλητές οι οποίοι ανήκουν σε σωματεία που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα κολύμβησης.

Υποστηρίζεται ότι, ως μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΑ, συμμετέχει σε αποφάσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία ή τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων σωματείων.

Παρόμοιο ζήτημα εγείρεται και σε σχέση με το σωματείο Olympians. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κ. Μιχαηλίδης είναι μέλος του σωματείου, το οποίο φέρεται να επιχορηγείται πλήρως από τον ΚΟΑ, ενώ παράλληλα συμμετέχει στο Δ.Σ. του Οργανισμού που λαμβάνει αποφάσεις για θέματα που το αφορούν.

Αναφορά σε εταιρεία αθλητικών ειδών της συζύγου του

Οι ισχυρισμοί επεκτείνονται και σε πιθανό οικογενειακό οικονομικό συμφέρον.

Συγκεκριμένα, στην καταγγελία αναφέρεται ότι η σύζυγος του κ. Μιχαηλίδη είναι ιδιοκτήτρια εταιρείας αθλητικών ειδών, η οποία προμηθεύει αθλητικές ομοσπονδίες που χρηματοδοτούνται και ελέγχονται από τον ΚΟΑ.

Δεν παρατίθενται, ωστόσο, στο κείμενο της καταγγελίας στοιχεία για συγκεκριμένες συμβάσεις, ποσά, διαδικασίες ανάθεσης ή αποφάσεις στις οποίες φέρεται να συμμετείχε ο κ. Μιχαηλίδης. Τα ζητήματα αυτά καλείται να εξετάσει η Αρχή, εφόσον αποφασίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ερωτήματα για δηλώσεις συμφερόντων και αποχή από αποφάσεις

Κεντρικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι συγκεκριμένες επαγγελματικές, αθλητικές και οικογενειακές σχέσεις είχαν δηλωθεί επισήμως στον ΚΟΑ και κατά πόσο εφαρμόστηκαν διαδικασίες διαχείρισης πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.

Μεταξύ άλλων, ζητείται να εξεταστεί εάν ο κ. Μιχαηλίδης απείχε από συνεδριάσεις, συζητήσεις ή ψηφοφορίες που αφορούσαν την ΚΟΠΑ, το Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης, τους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης, σωματεία με τα οποία συνδέεται ή ομοσπονδίες που συνεργάζονται με εταιρεία της οικογένειάς του.

Στην καταγγελία επισημαίνεται ότι η πιθανή σύμπτωση εισηγητικού, εκτελεστικού και αποφασιστικού ρόλου μπορεί να επηρεάζει την αμεροληψία και την ακεραιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Πιθανές συνέπειες για αποφάσεις του ΚΟΑ

Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι, σε περίπτωση επιβεβαίωσης των ισχυρισμών, το θέμα δεν θα περιορίζεται στην ενδεχόμενη ατομική ευθύνη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται, ενδέχεται να προκύψουν ερωτήματα και για τη νομιμότητα αποφάσεων συλλογικών οργάνων στις οποίες συμμετείχε ο κ. Μιχαηλίδης, ιδιαίτερα εάν διαπιστωθεί ότι υπήρχε προσωπικό ή οικονομικό συμφέρον και δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία δήλωσης και αποχής.

Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση χαρακτηρίζεται στην καταγγελία κατεπείγουσα.

Τι ζητείται από την Αρχή

Με την επιστολή ζητείται από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να διερευνήσει την ορθότητα των στοιχείων, να αξιολογήσει κατά πόσο προκύπτει ασυμβίβαστο ή σύγκρουση συμφερόντων και να εξετάσει εάν τηρήθηκαν οι διαδικασίες δήλωσης και διαχείρισης προσωπικών συμφερόντων.

Ζητείται, επίσης, ενημέρωση για το κατά πόσο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη οποιαδήποτε έρευνα από άλλη αρμόδια αρχή, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων.