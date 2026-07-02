Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός, πρωτοπόρος της κυπριακής τηλεόρασης

Φτωχότερος είναι από σήμερα ο δημοσιογραφικός κόσμος της Κύπρου και της Ελλάδας, καθώς έφυγε από τη ζωή ο καταξιωμένος δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός, ο οποίος άφησε έντονο το αποτύπωμά του στην ενημέρωση, υπηρετώντας επί δεκαετίες τον χώρο από θέσεις ευθύνης.

Ο Γιώργος Τσαλακός γεννήθηκε στη Λύση της επαρχίας Αμμοχώστου και σπούδασε Νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία στην Αθήνα ως αρθρογράφος στο περιοδικό «Αντί» και ως υπεύθυνος ύλης στην εφημερίδα «Εξόρμηση».

Από το 1981 έως το 1990 εργάστηκε στην ΕΡΤ, όπου διετέλεσε πολιτικός συντάκτης και διευθυντής σύνταξης. Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία και ανάπτυξη τριών ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών: του ANT1 Κύπρου, του Alpha Κύπρου και του Omega Channel, αναλαμβάνοντας διευθυντικές θέσεις στον τομέα της ενημέρωσης.

Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) την περίοδο 2013–2015, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παράλληλα με τη δημοσιογραφική του πορεία, ασχολήθηκε με τη συγγραφή. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Σπύρος Κυπριανού – Στη μάχη της Ιστορίας όπως την έζησα» (Α΄ τόμος), το οποίο εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Πατάκη.