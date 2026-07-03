Στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο πατέρας των δύο αγοριών που πέθαναν στο αυτοκίνητο

Σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων παραπέμφθηκε χθες ο 30χρονος πατέρας των δύο μικρών αγοριών, 10 και 8 χρόνων, από τη Βουλγαρία, τα οποία βρήκαν οικτρό θάνατο στο πίσω κάθισμα κλειδωμένου αυτοκινήτου στην Ξυλοφάγου, την περασμένη Κυριακή. Η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε στις 16 Ιουλίου και μέχρι τότε ο 30χρονος διατάχθηκε να παραμείνει υπό κράτηση. Αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες, μία για κάθε παιδί, που αφορούν πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης. Η συνήγορος υπεράσπισης, Ανδριάνα Κλαΐδη, ανέφερε ότι ο πελάτης της αρνείται ενοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η εισαγγελία των Βρετανικών Βάσεων ζήτησε την κράτηση του 30χρονου μέχρι την επόμενη δικάσιμο, επικαλούμενη κίνδυνο διαφυγής του, αλλά και τη σοβαρότητα των αδικημάτων που αντιμετωπίζει. Προσκόμισε, επίσης, μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία την περασμένη Κυριακή ο κατηγορούμενος όταν σχόλασε από την εργασία του, αντί να επιστρέψει στην οικία του, πήγε και αγόρασε αλκοόλ… Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε ότι εάν ο 30χρονος επέστρεφε στην οικία του έγκαιρα, ενδεχομένως να είχε αποτραπεί η τραγωδία. Από την πλευρά της, η συνήγορος υπεράσπισης απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς της Εισαγγελίας. Εισηγήθηκε, δε, όπως ο κατηγορούμενος αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, λέγοντας πως ζει μία τραγωδία και δεν μπορεί να μεταβεί στην οικία των παιδιών του. Το δικαστήριο, στη βάση των όσων τέθηκαν ενώπιόν του, έκρινε πως υπάρχει κίνδυνος φυγοδικίας και ως εκ τούτου διέταξε την κράτηση του κατηγορουμένου μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι τα δύο αδελφάκια καταγράφονται από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης να παίζουν το πρωί της Κυριακής στην αυλή του μπλοκ διαμερισμάτων όπου διέμεναν μαζί με τον πατέρα τους και μετέπειτα να εισέρχονται στο μοιραίο αυτοκίνητο από ξεκλείδωτη πισινή πόρτα, συνεχίζοντας το παιχνίδι τους. Λόγω, όμως, βλάβης στο σύστημα κλειδώματος του οχήματος, τα παιδιά κλειδώθηκαν και παρέμειναν εγκλωβισμένα μέσα στο αυτοκίνητο για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα να βρεθούν το απόγευμα νεκρά από τη μητριά τους, προφανώς λόγω ασφυξίας. Οι σοροί τους θα μεταφερθούν στη Βουλγαρία για ταφή, με έξοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έσπασε τη σιωπή της η μητριά

Η 38χρονη μητριά των αγοριών που αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους από την περασμένη Τετάρτη, καθότι δεν είχε τη γονική μέριμνα των παιδιών και δεν διαφαίνεται να είχε οποιαδήποτε ποινική ευθύνη για το κακό που συνέβη, μίλησε σε ΜΜΕ της Βουλγαρίας, λέγοντας ότι ο οκτάχρονος Γιανισλάβ και ο δεκάχρονος Γκεόργκι είχαν φτάσει από τη Βουλγαρία περί τα μέσα περασμένου Μαΐου για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον πατέρα τους. Μετά την αποφυλάκιση της, απηύθυνε έκκληση στα ΜΜΕ να σταματήσουν τα άσκοπα, όπως τα χαρακτήρισε, δημοσιεύματα. «Συλληφθήκαμε, αλλά με άφησαν ελεύθερη γιατί δεν έχω καμία ευθύνη. Δεν υπάρχει ένοχος σ’ αυτή την ιστορία», τόνισε. Φανερά συγκινημένη παρακάλεσε, επίσης, να σταματήσει η διάδοση διαφόρων φημών, όπως είπε. «Μην παίζετε με τον πόνο των ανθρώπων. Μην λέτε ότι φταίει η μητριά ή ο πατέρας. Μακάρι να μην ζήσει ποτέ κανείς κάτι τέτοιο. Σταματήστε να μιλάτε για πράγματα που δεν γνωρίζετε», ανέφερε, τονίζοντας πως ολόκληρη η οικογένεια βρίσκεται σε βαθύ σοκ.