Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές και καταιγίδες και στο βάθος «άλμα» στον υδράγυρο (ηχητικό)

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή – Πτώση της θερμοκρασίας

Αστάθεια με τοπικές βροχές και ενδεχόμενες καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο από την Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά περίπου τρεις βαθμούς, ενώ προς το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν αποκλείεται να ανέλθει στους 41 βαθμούς.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΠΟΛΙΤΗ 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με τον Γιάννη Σεϊτανίδη για την εξέλιξη του καιρού, ο ανώτερος μετεωρολογικός λειτουργός Μιχάλης Μούσκος ανέφερε ότι το Σάββατο αναμένεται γενικά πολύ καλός καιρός.

«Για αύριο Σάββατο, πολύ καλός ο καιρός», δήλωσε, σημειώνοντας ότι κατά τις πρωινές ώρες ενδέχεται να παρατηρηθούν αυξημένη υγρασία και αραιή ομίχλη σε παράλιες και ανατολικές περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά και αναμένεται να διαλυθούν σύντομα.

Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Τετάρτη

Από την Κυριακή, ωστόσο, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει, καθώς η περιοχή θα επηρεαστεί από αστάθεια.

Όπως εξήγησε ο κ. Μούσκος, την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κατά τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν βροχές και σε περιοχές της χερσονήσου της Καρπασίας. Αντίθετα, στις υπόλοιπες παράλιες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει καλός.

«Στα παράλια δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Θα είναι πολύ καλός εκεί ο καιρός», διευκρίνισε ο μετεωρολόγος.

Από τους 38 στους 35 βαθμούς

Οι θερμοκρασίες σήμερα και το Σάββατο θα κυμανθούν κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στο εσωτερικό αναμένονται περίπου 37 με 38 βαθμοί, στα παράλια από 30 μέχρι 32 βαθμοί και στα ψηλότερα ορεινά γύρω στους 18 βαθμούς.

Στα βόρεια παράλια η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη, φτάνοντας τους 36 βαθμούς το Σάββατο.

Την Κυριακή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας κατά περίπου τρεις βαθμούς.

«Δηλαδή αν μιλήσουμε για το εσωτερικό από τους 38 που περιμένουμε αύριο θα πάμε στους 35, οπότε θα είμαστε λίγο πιο κάτω από τις μέσες τιμές και θα παραμείνουμε εκεί μέχρι και την Τετάρτη», ανέφερε ο κ. Μούσκος.

Μετά την Τετάρτη, η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί ξανά προς τις μέσες εποχικές τιμές.

Πιθανή άνοδος στους 41 βαθμούς

Σύμφωνα με τον κ. Μούσκο, η κατάσταση ενδέχεται να αλλάξει το επόμενο Σαββατοκύριακο, όταν προβλέπεται επικράτηση υψηλότερων πιέσεων.

«Ίσως ξεφύγουμε από τους 40 βαθμούς, πάμε στους 41 κάπου εκεί προς το Σάββατο», είπε, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή πρόβλεψη.

Υπενθύμισε δε ότι η θερμότερη περίοδος του καλοκαιριού αρχίζει κυρίως μετά τις 10 Ιουλίου και διαρκεί μέχρι τα μέσα Αυγούστου.

Προς το παρόν, πάντως, δεν διαφαίνεται παρατεταμένη περίοδος ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Μιχάλη Μούσκου στο ραδιόφωνο του «ΠΟΛΙΤΗ» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: