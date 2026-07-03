Νίκος Λοϊζίδης: «Να συνδέεται η ανανέωση του υπηρεσιακού οπλισμού στην Αστυνομία με ψυχολογική αξιολόγηση»

Ψυχομετρικά τεστ διενεργούνται στους αστυνομικούς μόνο κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους και όχι σε μεταγενέστερο στάδιο της υπηρεσιακής τους πορείας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, ο οποίος εισηγείται όπως η ανανέωση της πιστοποίησης κατοχής υπηρεσιακού οπλισμού συνοδεύεται από περιοδική ψυχολογική αξιολόγηση των μελών της Δύναμης.

Ο κ. Λοϊζίδης, στον απόηχο της απόπειρας δολοφονίας 46χρονης γυναίκας στη Λεμεσό στις 30 Ιουνίου, με φερόμενο δράστη τον σύζυγό της, μέλος της Αστυνομίας ρωτήθηκε από το ΚΥΠΕ για την διαδικασία ψυχολογικής αξιολόγησης των αστυνομικών.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, οι ψυχομετρικές εξετάσεις αποτελούν ένα από τα τέσσερα στάδια της διαδικασίας πρόσληψης στην Αστυνομία, μαζί με τις γραπτές εξετάσεις, τις αθλητικές δοκιμασίες και το νάρκοτεστ.

«Στις ψυχομετρικές εξετάσεις δεν εξετάζεται τόσο πολύ η ψυχική υγεία του καθενός, αλλά πρόκειται κυρίως για ένα τεστ προσωπικότητας. Αυτό το τεστ γίνεται για την πρόσληψη και όχι για την υπόλοιπη καριέρα του κάθε μέλους της Δύναμης», είπε.

Αναφερόμενος στην κατοχή του υπηρεσιακού οπλισμού, ο κ. Λοϊζίδης εξήγησε ότι κάθε πέντε χρόνια οι αστυνομικοί ανανεώνουν την πιστοποίησή τους για τη χρήση του υπηρεσιακού όπλου.

Όπως διευκρίνισε, η διαδικασία αυτή αφορά αποκλειστικά τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού του οπλισμού και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ψυχολογική αξιολόγηση.

Ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της ΙΣΟΤΗΤΑΣ εισηγήθηκε όπως η ανανέωση αυτή πραγματοποιείται συχνότερα, ανά τριετία αντί ανά πενταετία, και συνοδεύεται από σύντομη συνέντευξη ή αξιολόγηση από τους ψυχολόγους της Αστυνομίας.

«Θα μπορούσε, αντί αυτή η ανανέωση να γίνεται κάθε πέντε χρόνια, να γινόταν κάθε τρία και να υπήρχε ταυτόχρονα μία είδους συνέντευξη, έτσι ώστε να μπορέσουν οι ψυχολόγοι του κλάδου ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομίας να διακρίνουν αν υπάρχει οποιαδήποτε ψυχολογική υπερφόρτωση ή πρόβλημα στην ψυχική διαύγεια του κάθε αστυνομικού», ανέφερε.

Ερωτηθείς ποιες διαδικασίες εφαρμόζονται σήμερα όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι μέλος της Δύναμης αντιμετωπίζει ψυχολογικές δυσκολίες, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι υπάρχουν τρεις τρόποι παρέμβασης.

Όπως εξήγησε, ένας προϊστάμενος μπορεί να παραπέμψει αστυνομικό στους ψυχολόγους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, εφόσον διαπιστώσει ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικό πρόβλημα. Παράλληλα, ο ίδιος ο αστυνομικός μπορεί να ζητήσει οικειοθελώς συνάντηση με τους ψυχολόγους, εάν θεωρεί ότι χρειάζεται στήριξη.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η αφαίρεση του υπηρεσιακού όπλου μπορεί να γίνει και όταν μέλος της Δύναμης προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό που να συστήνει τη μη κατοχή όπλου, ανεξαρτήτως αν ο λόγος είναι ψυχικής υγείας ή άλλο ιατρικό ζήτημα.

Αναφερόμενος στη δυνατότητα των αστυνομικών να ζητούν ψυχολογική υποστήριξη, ο κ. Λοϊζίδης παρέπεμψε σε εγκύκλιο που απέστειλε στις 22 Ιουνίου ο Ανώτερος Αστυνόμος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ιωάννης Χειμώνας, προς όλα τα μέλη της Αστυνομίας.

Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι λειτουργεί ο Κλάδος Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού, αποστολή του οποίου είναι η προαγωγή και η αποκατάσταση της ψυχικής υγείας των μελών της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται, ο Κλάδος στελεχώνεται από ψυχολόγους, οι οποίοι παρέχουν ψυχοεκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης άγχους, στρες, τραυματικών περιστατικών, διαταραχής μετατραυματικού στρες, εργασιακού άγχους και ψυχικής ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα εμπιστευτικών προσωπικών συναντήσεων, είτε έπειτα από αίτημα του ίδιου του μέλους είτε κατόπιν παραπομπής από τους προϊσταμένους του, πάντοτε με τη συγκατάθεσή του. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται εκτός αστυνομικών εγκαταστάσεων και, σύμφωνα με την εγκύκλιο, καλύπτονται από πλήρη εχεμύθεια και επαγγελματικό απόρρητο, χωρίς οποιαδήποτε καταχώριση στον προσωπικό φάκελο του μέλους.

Η εγκύκλιος καλεί επίσης τους επικεφαλής υπηρεσιών να ενθαρρύνουν τα μέλη να αξιοποιούν τις διαθέσιμες υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, επισημαίνοντας ότι η αποστιγματοποίηση της προσφυγής σε ψυχολόγο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ψυχικής υγείας των αστυνομικών και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η φύση του επαγγέλματός τους

ΚΥΠΕ