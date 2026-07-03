Αρχίζει η έρευνα για το «Κράτος Μαφία»: Έτοιμη να αναλάβει δράση η ανακριτική ομάδα - Πρόθεση Σκουρή να μην λάβει αντιμισθία

Ξεκινά χωρίς χρονοτριβή το έργο της η πενταμελής ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα που διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο για τη διερεύνηση των ευρημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σχετικά με την υπόθεση «Κράτος Μαφία», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές στο ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν εντοπιστεί υποψήφιοι χώροι για τη στέγαση της ανακριτικής ομάδας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διευθετήσεις για τα ζητήματα που αφορούν στο γραφειακό προσωπικό που θα συνδράμει στο έργο της ομάδας και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Σε ό,τι αφορά τον επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας, Βασίλειο Σκουρή, το ΚΥΠΕ πληροφορείται ότι ο καθηγητής Νομικής εξέφρασε την πρόθεση να μην λάβει αντιμισθία για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει.

Πέραν του κ. Σκουρή, την ανακριτική ομάδα απαρτίζουν οι Χρίστος Μυλωνόπουλος, Σωτήρης Λιασίδης, Νικόλας Κουρσάρης και Δημήτρης Τσολακίδης.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Κυβέρνηση, ο διορισμός των ποινικών ανακριτών θα έχει διάρκεια έως έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον υποβληθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ