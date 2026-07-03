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Τον νέο Διοικητή της ΕΛΔΥΚ δέχθηκε την Παρασκευή ο ΥΠΑΜ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Πάλμα στην πλατφόρμα Χ, κατά τη συνάντηση αυτός ευχήθηκε στον Διοικητή της ΕΛΔΥΚ καλή επιτυχία στα καθήκοντα που ανέλαβε και εξέφρασε τις ευχαριστίες, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη διαχρονική παρουσία της Δύναμης στο νησί, καθώς και για την ουσιαστική στήριξη και συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Κύπρο.

Τον νέο Διοικητή της ΕΛΔΥΚ, Σπυρίδωνα Γκουλούση, δέχθηκε την Παρασκευή ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Πάλμα στην πλατφόρμα Χ, κατά τη συνάντηση αυτός ευχήθηκε στον Διοικητή της ΕΛΔΥΚ καλή επιτυχία στα καθήκοντα που ανέλαβε και εξέφρασε τις ευχαριστίες, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη διαχρονική παρουσία της Δύναμης στο νησί, καθώς και για την ουσιαστική στήριξη και συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Κύπρο.

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