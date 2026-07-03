Αντιμετώπιση λαγοκέφαλου στην Κύπρο: Ενώπιον του Υπουργείου η αύξηση επιδότησης σε €5,33 όπως η Ελλάδα και η ένταξη των ερασιτεχνών

Την ώρα που τα προβλήματα που προκαλεί ο εισβλητικός και τοξικός λαγοκέφαλος στην αλιεία (στην Κύπρο εδώ και 20 χρόνια), απασχολούν έντονα τη δημόσια συζήτηση, λόγω της μεγάλης προβολής που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα η επικήρυξη του στις νότιες θάλασσες της Ελλάδας, στην κυπριακή Βουλή τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου Γεωργίας δύο σημαντικά ζητήματα, για ενίσχυση των προσπαθειών συγκράτησης των αριθμών του στις κυπριακές θάλασσες. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης της επιδότησης της αλίευσης του λαγοκέφαλου από τους επαγγελματίες αλιείς της Κύπρου, δεδομένου ότι σήμερα στην Ελλάδα δίνεται 5,33 ευρώ το κιλό ενώ στην Κύπρο 4,73 ευρώ το κιλό, και η πρόσθεση των ερασιτεχνών ψαράδων στους δικαιούχους επιδότησης, ώστε πέρα από τη διαχείριση του προβλήματος, να επιτευχθεί μείωση του αριθμού των λαγοκέφαλων στην Κύπρο. Σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, σήμερα συμμετέχουν στο Σχέδιο επικήρυξης περίπου 150 επαγγελματίες ψαράδες.

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Μεταφέροντας θέσεις επαγγελματιών ψαράδων, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής ρώτησε πώς το Υπουργείο δίνει στους ψαράδες το κίνητρο να ασχοληθούν αποκλειστικά με το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, αφήνοντας πίσω το ψάρεμα εδώδιμων ειδών, που θα φέρνουν εισοδήματα, από τη στιγμή που τα 4,73 ευρώ ανά κιλό είναι πολύ μικρότερο ποσό σε σύγκριση με τα 5,33 ευρώ ανά κιλό που δίνει η γειτονική Ελλάδα για την αλίευση και καταστροφή του λαγοκέφαλου στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο.

Απαντώντας, η κα Παναγιώτου είπε ότι η Κύπρος πρώτη στην ΕΕ, από το 2012, επικήρυξε τον λαγοκέφαλο, με το κράτος να έχει δώσει πολύ μεγάλη οικονομική ενίσχυση στους αλιείς. Παράλληλα σημείωσε ότι η επιδότηση γίνεται για να συμπληρώνεται το εισόδημα του ψαρά. Όπως διευκρίνισε, το ύψος της επιδότησης είναι βάσει των ποσοτήτων του αλιεύματος των Κύπριων ψαράδων.

Από την πλευρά της, η Μαρίνα Αργυρού, διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, σημείωσε ότι το ποσό επιδότησης δεν είναι ζήτημα ανταγωνισμού μεταξύ χωρών. «Εμείς αναπτύξαμε ένα Σχέδιο, βάσει των οικονομικών δεδομένων και των αλιευμάτων που έχουν οι ψαράδες, είναι εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται 100% από το Σχέδιο», πρόσθεσε. Επίσης είπε ότι οι ψαράδες της Κύπρου ήταν πολύ ευχαριστημένοι όταν από 3 ευρώ ανά κιλό η επιδότηση ανήλθε σε 4.73 ευρώ ανά κιλό. Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2024 το Σχέδιο Χορηγιών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του 2029.

Η ένταξη ερασιτεχνών

Έκκληση προς το Υπουργείο να εξετάσει την ένταξη και των ερασιτεχνών ψαράδων στο Σχέδιο επικήρυξης του λαγοκέφαλου, έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ. «Διότι τώρα κάνουμε διαχείριση της κατάστασης, με την επιδότηση 4.73 ευρώ το κιλό που δίνουμε μόνο στους επαγγελματίες ψαράδες. Αν θέλουμε όμως πραγματικά να μειώσουμε τον πληθυσμό του λαγοκέφαλου, θα πρέπει να μπουν και άλλοι στον χορό. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δώσετε πολύ περισσότερα χρήματα ως κράτος. Εξετάστε το και προβληματιστείτε. Εσείς θα αποφασίσετε, εσείς είσαστε η εκτελεστική εξουσία. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ως Βουλή», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η υπουργός διευκρίνισε ότι ο στόχος είναι η ρύθμιση του πληθυσμού αυτού του εισβλητικού και χωροταξικού είδους. Ανέφερε ότι από το 2012, που υπάρχει Σχέδιο επιδότησης, το κράτος και το Τμήμα Αλιείας πρωτοστάτησαν για την επικήρυξή του. «Αν μπορεί το Τμήμα επιστημονικά, με τις μεθοδολογίες και τις καταγραφές που έχει, να προχωρεί σε ρυθμίσεις, εννοείται ότι πάντα έχει το πράσινο φως από την πολιτική ηγεσία, γιατί για εμάς δεν είναι θέμα κόστους, είναι θέμα αποτελέσματος», πρόσθεσε.

«Τα στοιχεία είναι εκεί και δείχνουν ότι όσο περισσότεροι ψαράδες ασχοληθούν με το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, θα μειωθεί και περισσότερο και ο πληθυσμός του, εξαρτάται όμως τι οικονομικούς πόρους διαθέτουμε», ανταπάντησε ο κ. Γαβριήλ.

Τότε πήρε τον λόγο η κα Αργυρού, για να εξηγήσει από επιστημονική σκοπιά ότι ένα ξενικό είδος που θα εισέλθει σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον, θα μείνει, όταν το περιβάλλον και οι κλιματικές αλλαγές ευνοούν την παραμονή του. «Πώς θα φύγει; Ο λαγοκέφαλος έφτασε μέχρι την Κροατία και την Ισπανία. Και το Σχέδιο που κάναμε από το 2012 δεν ήταν για να μειώσουμε τον λαγοκέφαλο, απλά ρυθμίζουμε τον πληθυσμό, που έχει επιπτώσεις στους ψαράδες, στο αλίευμα και τα αλιευτικά εργαλεία. Είναι ανακουφιστικό Σχέδιο προς τους ψαράδες», ανέφερε.

Στο Σχέδιο επικήρυξης έχουν ενταχθεί περίπου 150 επαγγελματίες αλιείς. «Αλιεύεται στοχευμένα και καταστρέφεται. Αν δεν κάναμε αυτό το Σχέδιο, οι επιπτώσεις του στο οικοσύστημα θα ήταν ακόμα περισσότερες. Και ως Κύπρος είμαστε πρωτοπόροι στην επικήρυξη αυτού του είδους», είπε εξάλλου.