ΠΑΣΥΕΚ – ΠΕΟ: Η 24ωρη παγκύπρια απεργία των ωρομίσθιων ήταν μόνο η αρχή

Το ΔΣ της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ σε ανακοίνωση αναφέρει πως η 24ωρη παγκύπρια απεργία του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού ήταν μόνο η αρχή.

Όπως αναφέρεται, το ΔΣ της ΠΑΣΥΕΚ – ΠΕΟ συνήλθε σήμερα και ασχολήθηκε λεπτομερώς με την πορεία των αποτελεσμάτων της Συντεχνίας το 1ο εξάμηνο του 2026 και εκτίμησε την πορεία υλοποίησης των στόχων της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ.

Συζήτησε επίσης την τρέχουσα κατάσταση όπως διαμορφώνεται στα εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και εκτίμησε τα αποτελέσματα της πρόσφατης 24ωρης καθολικής και γενικής απεργίας του ωρομίσθιου Κυβερνητικού προσωπικού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως "η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη λειτουργεί ουσιαστικά ως συνεχιστής της δεκαετούς διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ αγνοώντας πλήρως τις ανάγκες των εργαζομένων, των νέων και γενικά της κοινωνίας".

Ακόμη "απευθυνόμενο προς την Κυβέρνηση, το ΔΣ.της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ προειδοποιεί πως ο χρόνος που έχουμε δώσει ως έσχατη προσπάθεια συνεννόησης και διάρρηξης του αδιεξόδου τελειώνει".

"Αναμένουμε εντός των επόμενων λίγων ημερών πρωτοβουλίες συνεννόησης και διαλόγου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η έναρξη ενός ουσιαστικού και με χρονοδιαγράμματα διαλόγου που να οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους, τα εισοδήματα τους και το βιοτικό τους επίπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση η αντίδραση των εργαζομένων πρέπει να θεωρείται δεδομένη", σημειώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ