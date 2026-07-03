Παραιτήθηκε... πριν αναλάβει καθήκοντα ο Χρίστος Μυλωνόπουλος από την ανακριτική ομάδα για το «Κράτος Μαφία»

Πριν ακόμη αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του ως μέλος της πενταμελούς ανεξάρτητης ανακριτικής ομάδας για τη διερεύνηση της υπόθεσης «Κράτος Μαφία», ο Χρίστος Μυλωνόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν αναφορικά με ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.

Την παραίτησή του επιβεβαίωσε ο ίδιος σύμφωνα με δημοσιεύματα, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του διορισμού του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι στο παρελθόν είχε εκπροσωπήσει νομικά τον Μιχάλη Ζολώτα, όταν αυτός ήταν καταζητούμενος από τις κυπριακές Αρχές, εμπλεκόμενος στην υπόθεση Focus.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει πλέον ανοικτό το ενδεχόμενο διορισμού νέου μέλους, προκειμένου να συμπληρωθεί η σύνθεση της ανακριτικής ομάδας.

Παρά την παραίτηση, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα στο ΚΥΠΕ ότι οι προετοιμασίες για την έναρξη των εργασιών της ομάδας προχωρούν χωρίς καθυστέρηση. Ήδη έχουν εντοπιστεί χώροι που θα στεγάσουν την ανακριτική ομάδα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη στελέχωση με γραμματειακό προσωπικό και την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού.

Επικεφαλής της ομάδας παραμένει ο καθηγητής Νομικής Βασίλειος Σκουρής, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γνωστοποιήσει ότι θα προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς να λάβει αντιμισθία. Στην ομάδα συμμετέχουν επίσης οι Σωτήρης Λιασίδης, Νικόλας Κουρσάρης και Δημήτρης Τσολακίδης.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον διορισμό της ανεξάρτητης ανακριτικής ομάδας για τη διερεύνηση των ευρημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που σχετίζονται με την υπόθεση «Κράτος Μαφία». Η θητεία των ποινικών ανακριτών έχει οριστεί στους έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο.