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Θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Τσαλακού – Συλλυπητήρια από ΑΚΕΛ, ΔΗΠΑ και Ένωση Συντακτών Κύπρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ "αποχαιρετά με σεβασμό τον δημοσιογράφο Γιώργο Τσαλακό", ο οποίος, αναφέρει, "άσκησε το λειτούργημα του δημοσιογράφου με αντικειμενικότητα, ειλικρίνεια και ακεραιότητα".

Τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του δημοσιογράφου Γιώργου Τσαλακού εξέφρασαν με ανακοινώσεις τους το ΑΚΕΛ, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ), εξαίροντας το ήθος, τον επαγγελματισμό και την τεράστια προσφορά του στον χώρο της ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ "αποχαιρετά με σεβασμό τον δημοσιογράφο Γιώργο Τσαλακό", ο οποίος, αναφέρει, "άσκησε το λειτούργημα του δημοσιογράφου με αντικειμενικότητα, ειλικρίνεια και ακεραιότητα".

Όπως γράφει, "αφήνει πίσω του το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που κέρδισε την εκτίμηση όσων τον γνώριζαν με την προσωπικότητα και το ήθος του, αλλά και το παράδειγμα ενός δημοσιογράφου που υπηρέτησε την αλήθεια με συνέπεια και προσήλωση" και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ τόνισε ότι ο Γιώργος Τσαλακός υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια και αφοσίωση τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Η πολύχρονη πορεία του από θέσεις αυξημένης ευθύνης άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα, ενώ η προσήλωσή του στην έγκυρη ενημέρωση του χάρισε καθολική εκτίμηση. Η απώλειά του, σημείωσε, αφήνει φτωχότερο τον δημοσιογραφικό κόσμο και στερεί από τη δημόσια ζωή μια προσωπικότητα που υπηρέτησε το λειτούργημά της με αξιοπρέπεια.

Από την πλευρά της, η Ένωση Συντακτών Κύπρου χαρακτήρισε τον εκλιπόντα ως έναν από τους επιτελικότερους Κυπρίους δημοσιογράφους, ο οποίος υπήρξε βασικός διαμορφωτής της τηλεδημοσιογραφίας στην Κύπρο.

Η ΕΣΚ σημείωσε ότι ο Γιώργος Τσαλακός ηγήθηκε στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, ενώ θήτευσε και στη διοίκηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Όσοι εργάστηκαν μαζί του, πρόσθεσε, θυμούνται το δημοσιογραφικό του όραμα και την πραότητά του. Εξάλλου, η οργάνωση εξαίρει τη συναινετική και συνεργάσιμη στάση που διατηρούσε πάντα απέναντί της, από τα πρώτα του βήματα ως μέλος μέχρι και την ανάληψη επιτελικών ρόλων.

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