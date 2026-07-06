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Αστυνομία: Έξι συλλήψεις και εκατοντάδες καταγγελίες σε παγκύπρια επιχείρηση της κατά τη διάρκεια της νύχτας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 370 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 143 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έξι προσώπων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατία και επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 564 οχήματα και ελέγχθηκαν 697 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 46 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 15 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 370 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 143 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 108 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 5 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκε επίσης 1 έλεγχος ναρκοτέστ με αρνητική ένδειξη. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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