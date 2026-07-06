Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Ταάλ - Τέφρα σε ύψος 1.200 μέτρων και κύματα «τσουνάμι» (βίντεο)

Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε βίντεο από την έκρηξη του ηφαιστείου Ταάλ στις Φιλιππίνες, το οποίο εκτόξευσε πυκνή στήλη τέφρας σε ύψος περίπου 4.000 ποδιών, δηλαδή άνω των 1.200 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια της ηφαιστειακής δραστηριότητας σχηματίστηκαν στη λίμνη του κεντρικού κρατήρα ισχυρά κύματα που έμοιαζαν με τσουνάμι, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό σκηνικό.

Παρά την ένταση της έκρηξης, δεν αναφέρθηκαν σημαντικές ζημιές. Οι αρχές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τη δραστηριότητα του ηφαιστείου.