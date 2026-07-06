Από τη Σεούλ μέχρι το Παρίσι: Γιατί τα αντηλιακά έγιναν το νέο ταξιδιωτικό σουβενίρ

Από τη Σεούλ μέχρι το Παρίσι, τα φαρμακεία και τα καταστήματα καλλυντικών έχουν μετατραπεί σε απαραίτητες στάσεις για ταξιδιώτες που αναζητούν διάσημες και πρωτοποριακές συνθέσεις αντηλιακών.

Πριν από το τελευταίο της ταξίδι στη Σεούλ, η Κέιτλιν Φράνσις-Άγκνιου πέρασε εβδομάδες οργανώνοντας προσεκτικά το πρόγραμμά της. Ανάμεσα στις στάσεις που είχε σημειώσει ήταν και καταστήματα της Olive Young, της μεγαλύτερης αλυσίδας καλλυντικών στη Νότια Κορέα.

Ο στόχος της ήταν συγκεκριμένος: να αγοράσει όσο περισσότερα κορεατικά αντηλιακά μπορούσε να μεταφέρει πίσω στον Καναδά.

Στο Λέικλαντ της Φλόριντα, η Άννα Κλαρκ προετοιμάζεται για τις καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειάς της στην Καρταχένα της Κολομβίας. Στέλνει στο BBC ένα στιγμιότυπο από το Google Maps, στο οποίο έχει επισημάνει τη διαδρομή προς κατάστημα της κολομβιανής αλυσίδας φαρμακείων Farmatodo.

«Είναι οκτώ λεπτά με τα πόδια από το ξενοδοχείο μας. Θα περάσω σίγουρα», γράφει.

Εκεί σκοπεύει να αγοράσει δημοφιλείς ευρωπαϊκές συνθέσεις αντηλιακών, οι οποίες διατίθενται στο εξωτερικό αλλά όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εποχές κατά τις οποίες οι ταξιδιώτες επέστρεφαν από τις διακοπές τους με μαγνητάκια για το ψυγείο φαίνεται πως περνούν. Για ολοένα και περισσότερους λάτρεις της ομορφιάς, το αντηλιακό αποτελεί πλέον το απαραίτητο σουβενίρ των διακοπών.

Γιατί, όμως, το αντηλιακό;

Σύμφωνα με την ψυχολόγο συμπεριφοράς Κάρολιν Μέιρ, η στάση των ανθρώπων απέναντι στην ηλιοθεραπεία έχει αλλάξει δραστικά από τη δεκαετία του 2010.

Ενώ παλαιότερα το μαύρισμα συνδεόταν με τη ζωντάνια και την ανεμελιά των διακοπών, «σήμερα το αντηλιακό θεωρείται ολοένα και περισσότερο μέρος της καθημερινής αυτοφροντίδας και της υγιούς γήρανσης».

Η κουλτούρα περιποίησης της επιδερμίδας που αναπτύχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτει, ενίσχυσε αυτή τη νοοτροπία και έφερε τους καταναλωτές σε επαφή με καινοτόμες συνθέσεις αντηλιακών από ολόκληρο τον κόσμο.

Τα πιο περιζήτητα προϊόντα προέρχονται από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και τη Μεσόγειο, όπου οι θερινές θερμοκρασίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Η Ρένα Κιμ, επικεφαλής παγκόσμιας επικοινωνίας της Olive Young, δήλωσε στο BBC ότι το 2025 οι ξένοι επισκέπτες από περισσότερες από 190 χώρες αντιπροσώπευαν πέραν του 25% των εσόδων της εταιρείας από τα φυσικά καταστήματα.

Τα προϊόντα αντηλιακής προστασίας αναδείχθηκαν σε μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της κορεατικής βιομηχανίας ομορφιάς, ιδιαίτερα ανάμεσα σε καταναλωτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βραζιλία.

Το νέο κατάστημα της Olive Young στην περιοχή Μιόνγκντονγκ της Σεούλ κατακλύζεται, σύμφωνα με το BBC, από τουρίστες που φθάνουν με βαλίτσες και μεγάλες τσάντες για ψώνια.

Όπως συμβαίνει με τα σούπερ μάρκετ και τα παντοπωλεία του εξωτερικού, έτσι και τα φαρμακεία και τα καταστήματα καλλυντικών συνδυάζουν το καθημερινό με το άγνωστο και το συναρπαστικό.

Το 2023, το Euronews είχε μεταδώσει ότι το TikTok είχε μετατρέψει τα γαλλικά φαρμακεία σε τουριστικούς προορισμούς. Τρία χρόνια αργότερα, περιοδικά ομορφιάς χαρακτηρίζουν την επίσκεψη σε αυτά «απαραίτητη», δημοσιεύοντας λίστες με προϊόντα που οι συντάκτες τους αγοράζουν κάθε φορά που ταξιδεύουν στο Παρίσι. Τα αντηλιακά βρίσκονται σχεδόν πάντοτε σε αυτές τις λίστες.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές έλκονται ιδιαίτερα από τα αντηλιακά άλλων χωρών, επειδή οι κανονισμοί της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων, της FDA, δεν επιτρέπουν τη διάθεση ορισμένων νεότερων φίλτρων υπεριώδους ακτινοβολίας στις ΗΠΑ.

«Το αντηλιακό είναι ένα από τα ευκολότερα πράγματα που μπορούμε να χρησιμοποιούμε καθημερινά για να προλάβουμε τον καρκίνο του δέρματος και την πρόωρη γήρανση», αναφέρει ο δερματολόγος Πάτρικ Κόουλμαν από τη Νέα Ορλεάνη.

Όπως υποστηρίζει, οι συνθέσεις που κυκλοφορούν στο εξωτερικό βρίσκονται «δεκαετίες μπροστά».

Η τάση, πάντως, δεν περιορίζεται σε μία χώρα ή ηλικιακή ομάδα.

Η Ζόι Κάρλις από τη Μελβούρνη επισκέφθηκε πέρσι την Ελλάδα και απόλαυσε ιδιαίτερα τις αγορές αντηλιακών από ελληνικά φαρμακεία. «Σε γενικές γραμμές έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα αυστραλιανά αντηλιακά, επειδή οι κανονισμοί μας είναι πολύ αυστηροί», λέει.

«Αλλά μου αρέσει να περιηγούμαι στους διαδρόμους των φαρμακείων και να ανακαλύπτω μάρκες που δεν μπορούμε να βρούμε στην πατρίδα μας. Δεν έχει τόσο σημασία αν το ένα προϊόν είναι καλύτερο από το άλλο. Σημασία έχει η χαρά της ανακάλυψης. Το να χαθείς για μία ώρα σε ένα ελληνικό φαρμακείο είναι η μισή διασκέδαση των διακοπών».

Την ίδια ώρα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από βίντεο με αγορές και προτάσεις προϊόντων. «Είναι σαν να πέφτεις σε λαγούμι», λέει η Φράνσις-Άγκνιου. «Οι επιλογές που έχουμε στον Καναδά είναι πολύ περιορισμένες. Οι κανονισμοί μας για τα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας είναι ιδιαίτερα αυστηροί, με αποτέλεσμα να μένουμε με προϊόντα που αφήνουν λευκά σημάδια ή έχουν λιπαρή υφή».

Η διαχρονική γοητεία των μυστικών ομορφιάς

Η επιθυμία των ανθρώπων να ανακαλύψουν τα μυστικά ομορφιάς άλλων πολιτισμών δεν είναι καινούργια, επισημαίνει η Μέιρ. «Η γαλλική ομορφιά έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με την αβίαστη κομψότητα, ενώ η κορεατική περιποίηση του δέρματος έχει ταυτιστεί με την αψεγάδιαστη επιδερμίδα και την καινοτομία. Ο θαυμασμός σε έναν τομέα επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα προϊόντα και τον τρόπο ζωής μιας χώρας».

Τα ευρωπαϊκά αντηλιακά είναι γνωστά για τη χρήση φίλτρων UVA νεότερης γενιάς, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τα Mexoryl 400 και Tinosorb M. Τα κορεατικά αντηλιακά, από την άλλη, έχουν αποκτήσει φήμη για την ευχάριστη υφή και την εύκολη εφαρμογή τους.

«Τα κορεατικά προϊόντα με δείκτη προστασίας είναι περιζήτητα κυρίως επειδή προσφέρουν εξαιρετική εμπειρία στον χρήστη», αναφέρει η Κριζέλ Λιμ, ιδρύτρια και δημιουργική διευθύντρια της PHLUR. «Απορροφώνται ομοιόμορφα από το δέρμα χωρίς να αφήνουν τη βαριά ή κιμωλώδη αίσθηση που παραδοσιακά συνδέεται με τα αντηλιακά».

Η Αμερικανίδα δερματολόγος Έλεν Γκέντλερ, η οποία υποστηρίζει εδώ και χρόνια τη χρήση διεθνών αντηλιακών, ενημερώνει τους ασθενείς και τους ακολούθους της στο Instagram για τα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσουν και τα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας που θεωρούνται πιο αποτελεσματικά.

Ορισμένες διεθνείς εταιρείες καλλυντικών έχουν επεκταθεί στην αμερικανική αγορά, αλλά αναγκάστηκαν να αλλάξουν τις συνθέσεις των αντηλιακών τους ώστε να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς της FDA.

Για τον λόγο αυτό, η Γκέντλερ και ο Πάτρικ Κόουλμαν ενημερώνουν τους ασθενείς τους για το πού μπορούν να αγοράσουν τις αυθεντικές εκδόσεις των προϊόντων που κυκλοφορούν στο εξωτερικό.

Δημοφιλή ηλεκτρονικά καταστήματα είναι τα Care to Beauty, Stylevana και Cult Beauty. Ωστόσο, οι τιμές είναι συχνά σημαντικά αυξημένες. «Τους τελευταίους μήνες, με τους δασμούς, έχει γίνει σχεδόν αδύνατο», λέει η Γκέντλερ. «Γι’ αυτό τους λέω να ταξιδέψουν στον Καναδά, στο Μεξικό, στην Ευρώπη ή στην Ασία και να τα αγοράσουν από εκεί».

Βεβαίως, οι προσαυξήσεις και οι δασμοί κοστίζουν πολύ λιγότερο από ένα αεροπορικό εισιτήριο και τη διαμονή σε ξενοδοχείο. Η Μελίσα Κόουλμαν, σύζυγος του Πάτρικ και εκπαιδεύτρια σε θέματα περιποίησης δέρματος, θεωρεί ωστόσο ότι η εμπειρία του ταξιδιού αξίζει περισσότερο από την οικονομική επιβάρυνση.

«Παίρνεις και διακοπές μαζί με την αγορά», λέει χαμογελώντας. Είναι, όπως το χαρακτηρίζει το BBC, τα «μαθηματικά του ταξιδιώτη».

Η συγκίνηση του κυνηγιού

Όπως συμβαίνει με τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα ψιλικών του εξωτερικού, τα φαρμακεία και τα καταστήματα ομορφιάς είναι χώροι καθημερινοί, οι οποίοι όμως γίνονται συναρπαστικοί λόγω της διαφορετικότητάς τους.

Τα ράφια είναι γεμάτα γυαλιστερά μπουκάλια, άγνωστες μάρκες και συχνά δυσνόητες επιγραφές. Η υπόσχεση της ομορφιάς, ωστόσο, δεν χρειάζεται μετάφραση.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι La Roche-Posay και η ισπανική ISDIN παράγουν ορισμένα από τα δημοφιλέστερα αντηλιακά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Οι τουρίστες στην Κορέα αναζητούν, μεταξύ άλλων, προϊόντα των Beauty of Joseon και RoundLab, ενώ τα ιαπωνικά αντηλιακά είναι γνωστά για την ιδιαίτερα ελαφριά και υδαρή υφή τους. Η Κλαρκ, η οποία παίζει συχνά τένις και εκτίθεται διαρκώς στον έντονο ήλιο της Φλόριντα, θεωρεί αδιαπραγμάτευτη τη χρήση αντηλιακού με υψηλό δείκτη προστασίας.

«Στην οικογένειά μου αστειεύονται ότι, όπου κι αν βρισκόμαστε, μπορώ να εντοπίσω ένα φαρμακείο από ένα μίλι μακριά», λέει. «Ο πράσινος σταυρός των ευρωπαϊκών φαρμακείων ίσως είναι το αγαπημένο μου θέαμα όταν ταξιδεύω».

Από την Καρταχένα έστειλε στο BBC φωτογραφία με έντεκα μπουκάλια αντηλιακών από τις La Roche-Posay, Eucerin και ISDIN.«Πρώτος γύρος», έγραψε. «Δοκίμασα σήμερα το ISDIN Fusion Water MAGIC SPF40. Μου αρέσει η υφή και η μυρωδιά του. Σήμερα θα βγούμε με σκάφος, οπότε θα δω πόσο καλά αντέχει».

Η οικογένειά της δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό της. «Οι κόρες μου γελούν μαζί μου», λέει. «Όταν δω πινακίδα φαρμακείου, λέω ότι θα μπω μόνο για ένα λεπτό. Αν έρθουν μαζί μου, όμως, θα με βιάζουν. Και δεν μπορώ να βιάζομαι όταν αγοράζω αντηλιακά».

Είχε προγραμματίσει να αγοράσει ένα συγκεκριμένο αντηλιακό σε μορφή σπρέι, αλλά το Farmatodo δεν το διέθετε. Έτσι, σκοπεύει να συνεχίσει να περιπλανιέται στους πολύχρωμους αποικιακούς δρόμους της Καρταχένα αναζητώντας περισσότερα φαρμακεία. «Θα συνεχίσω να μπαίνω σε φαρμακεία μέχρι να βρω αυτό που θέλω», λέει.

Πέρα από τον ενθουσιασμό της αναζήτησης, η αγορά προϊόντων στον τόπο όπου πωλούνται είναι και πρακτική.

Οι καταναλωτές μπορούν να δουν τα προϊόντα από κοντά, να δοκιμάσουν την υφή τους και να είναι πιο βέβαιοι ότι αγοράζουν φρέσκες συσκευασίες. Η αγορά στη χώρα προέλευσης μιας μάρκας επιτρέπει επίσης την πρόσβαση στις αυθεντικές συνθέσεις και σε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων.

Η σωστή προετοιμασία είναι καθοριστική. «Πάντοτε κάνω έρευνα εβδομάδες πριν από το ταξίδι», αναφέρει η Φράνσις-Άγκνιου. «Διαβάζω αναρτήσεις στο Reddit, ελέγχω τι καινούργιο παρουσιάζουν τα ιστολόγια ομορφιάς και φτιάχνω λίστα στην εφαρμογή σημειώσεων του κινητού μου».

Αποφεύγει να κάνει τις αγορές της την τελευταία ημέρα του ταξιδιού, ώστε να μην αισθάνεται πίεση, και προτιμά το κεντρικό κατάστημα της Olive Young στη Μιόνγκντονγκ, λόγω των συχνών εκπτώσεων.

Συμβουλεύει τους επισκέπτες να πηγαίνουν πρωινές ώρες τις καθημερινές. «Τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα επικρατεί απόλυτο χάος», λέει.

Στο Παρίσι, οι ουρές έξω από το Citypharma, ένα εκπτωτικό φαρμακείο γνωστό για την τεράστια ποικιλία προϊόντων, συχνά εκτείνονται σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο. «Δεν πηγαίνω ποτέ, επειδή επικρατεί τρέλα», αναφέρει η Μελίσα, η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό τρεις ή τέσσερις φορές τον χρόνο. «Είναι φθηνότερα, αλλά όχι και τόσο φθηνότερα».

Στο Παρίσι προτιμά τα Pharmacie de la Mairie και Pharmacie Des Archives. «Όσες φορές κι αν βλέπω αυτούς τους τοίχους γεμάτους όμορφα ευρωπαϊκά προϊόντα, σκέφτομαι: “Όλος αυτός ο τοίχος θα με κάνει καλύτερο άνθρωπο”».

Η Κριζέλ Λιμ εντάσσει τις αγορές προϊόντων περιποίησης στο καθημερινό πρόγραμμα των διακοπών της. «Μια τέλεια ημέρα ταξιδιού για μένα μπορεί να περιλαμβάνει καφέ το πρωί, ένα μουσείο ή μια γκαλερί, γεύμα και στη συνέχεια μια στάση σε φαρμακείο ή κατάστημα ομορφιάς το απόγευμα, πριν από το δείπνο», λέει.

Θεωρεί ότι οι αγορές προϊόντων περιποίησης σε πόλεις όπως η Σεούλ, το Τόκιο, το Παρίσι ή το Σίδνεϊ λειτουργούν σαν μια μορφή «επανεκκίνησης» και τη βοηθούν να συνδεθεί με την τοπική κουλτούρα. «Η ομορφιά αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο ένας τόπος αντιλαμβάνεται την ευεξία, την αισθητική και την αυτοφροντίδα. Πάντοτε επιστρέφω στο σπίτι με προϊόντα, αλλά και με έμπνευση».

Αναμνήσεις που μένουν στο δέρμα

Η Μελίσα έχει ήδη επισκεφθεί τη Ρώμη τη φετινή σεζόν και τώρα βρίσκεται στην Ελλάδα.

Σε κάθε ταξίδι, ανάμεσα στις φωτογραφίες της σε πλακόστρωτους δρόμους, απαθανατίζει και τις αγορές αντηλιακών που έχει πραγματοποιήσει. Μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι με έως και 60 μπουκάλια. «Δεν τα κρατώ όλα», διευκρινίζει. «Δεν θα είχα χώρο στα ντουλάπια». Αντίθετα, χαρίζει πολλά από αυτά σε συγγενείς και φίλους ή τα προσφέρει μέσω διαγωνισμών στους ακολούθους της.

Στο πιο πρόσφατο ταξίδι της, η Φράνσις-Άγκνιου επέστρεψε με 15 προϊόντα αντηλιακής προστασίας, ορισμένα για την ίδια και άλλα για φίλους. «Το τελωνείο δεν με έχει σταματήσει ακόμη», λέει αστειευόμενη.

Η Γκέντλερ, παρότι υποστηρίζει εδώ και δύο δεκαετίες την υπεροχή ορισμένων φίλτρων υπεριώδους ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό, πιστεύει ότι η πρόσφατη δημοτικότητα των προϊόντων συνδέεται εν μέρει με τη συγκίνηση της αναζήτησης και την αίσθηση αποκλειστικότητας. «Δίνει στους ταξιδιώτες κάτι να κάνουν. Είναι σαν να περιμένεις στην ουρά για μια ταινία που μόλις κυκλοφόρησε. Αισθάνεσαι ότι συμμετέχεις σε κάτι», αναφέρει.

Και η ίδια, πάντως, επιστρέφει από τα ταξίδια της με διάφορες συνθέσεις, τις οποίες δοκιμάζει για λογαριασμό των ασθενών και των ακολούθων της. «Συνήθως ταξιδεύω μόνο με χειραποσκευή και επιστρέφω με βαλίτσα που πρέπει να παραδώσω στο αεροδρόμιο», παραδέχεται.

Είτε ο στόχος είναι η προστασία του δέρματος είτε η συμμετοχή σε μια διεθνή πολιτιστική τάση, το αντηλιακό από το εξωτερικό αποτελεί ταυτόχρονα ένα πρακτικό και πολυτελές ταξιδιωτικό σουβενίρ, επισημαίνει η Λιμ.

Ένα προϊόν που, κάθε φορά που χρησιμοποιείται, θυμίζει στον ταξιδιώτη τον τόπο όπου το ανακάλυψε. «Συναισθηματικά, συνδέεται με το ίδιο το ταξίδι. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι επιστρέφουν στο σπίτι με ένα άρωμα ή ένα κουτί σοκολατάκια», λέει. «Γίνεται εν μέρει σουβενίρ, εν μέρει καθημερινή συνήθεια και εν μέρει ανάμνηση».

Πηγή: BBC/Eva Sandoval