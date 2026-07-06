Guardian: Τρία τα τηλεφωνήματα Τραμπ στη FIFA για να «σβήσει» η τιμωρία του Μπαλόγκουν - Έντονη αντίδραση από Βέλγιο

Τρία τηλεφωνήματα προς τη FIFA πραγματοποίησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρεμβαίνοντας υπέρ της άρσης της ποινής αποκλεισμού του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπαλόγκουν, σύμφωνα με πληροφορίες της Guardian.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες φέρεται να άρχισαν την Τετάρτη, μετά την αποβολή του Μπαλόγκουν στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Στόχος της αμερικανικής παρέμβασης ήταν να διασφαλιστεί ότι ο ποδοσφαιριστής θα ήταν διαθέσιμος για την αναμέτρηση της φάσης των «16» απέναντι στο Βέλγιο, το βράδυ της Δευτέρας στο Σιάτλ.

Η FIFA ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την Κυριακή ότι ανέστειλε την αυτόματη ποινή μίας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον Μπαλόγκουν λόγω της κόκκινης κάρτας. Ο Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

«Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη βάσει του άρθρου 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ομοσπονδίας, το οποίο επιτρέπει την αναστολή μιας ποινής, εφόσον η υπόθεση δεν σχετίζεται με χειραγώγηση αγώνα.

Η κόκκινη κάρτα, πάντως, δεν διαγράφεται οριστικά από το μητρώο του ποδοσφαιριστή. Ο Μπαλόγκουν τίθεται σε δοκιμαστική περίοδο ενός έτους και, εάν διαπράξει παράβαση παρόμοιας φύσης και σοβαρότητας, θα κληθεί να εκτίσει την ποινή αποκλεισμού.

Η εξέλιξη αποτελεί σημαντική αγωνιστική ενίσχυση για τις ΗΠΑ, οι οποίες επιδιώκουν να προκριθούν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2002. Ο Μπαλόγκουν έχει πετύχει τρία γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές ως βασικός στη διοργάνωση

Έντονη αντίδραση από το Βέλγιο

Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δήλωσε «έκπληκτη» από την απόφαση και υποστήριξε ότι η αναστολή της ποινής έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς της FIFA, βάσει των οποίων η κόκκινη κάρτα επισύρει αυτόματα αποκλεισμό μίας αγωνιστικής.

Η βελγική ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι εξετάζει «όλες τις πιθανές επιλογές», ενώ ο ομοσπονδιακός προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, παρομοίασε την απόφαση με πρωταπριλιάτικο αστείο.

«Δεν γνώριζα ότι η 5η Ιουλίου ισοδυναμεί με την 1η Απριλίου στη FIFA», σχολίασε, προσθέτοντας ότι η ομοσπονδία της χώρας του υπερασπίζεται την ακεραιότητα και την ηθική του ποδοσφαίρου.

Αντίθετα, ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, χαιρέτισε την απόφαση, επαναλαμβάνοντας ότι η αποβολή ήταν υπερβολικά αυστηρή.

Ο Μπαλόγκουν είχε αποβληθεί επειδή πάτησε στον αστράγαλο τον αμυντικό της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς. Αρχικά δεν καταλογίστηκε παράβαση, όμως ο VAR κάλεσε τον διαιτητή να εξετάσει τη φάση, με αποτέλεσμα να δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα για σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι.

Οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία των ΗΠΑ επέμεναν ότι η ενέργεια του Μπαλόγκουν ήταν ακούσια. Η αμερικανική ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι συμμετείχε στη διαδικασία που οδήγησε στην αναστολή της τιμωρίας, χωρίς να αναφερθεί στα τηλεφωνήματα του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Αμερικανοί ποδοσφαιριστές πληροφορήθηκαν την ανατροπή της απόφασης από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ βρίσκονταν στο λεωφορείο καθ’ οδόν προς την τελευταία τους προπόνηση πριν από τον αγώνα με το Βέλγιο.

Πηγή: Guardian