ΕΟΑ Πάφου : Σχέδιο πλήρους απεξάρτησης της ύδρευσης από τα φράγματα

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προωθεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό με στόχο τη δραστική μείωση της υπερκατανάλωσης νερού, τον περιορισμό των απωλειών από βλάβες στα δίκτυα και τη μέγιστη αξιοποίηση του νερού που παράγεται από τις μονάδες αφαλάτωσης για σκοπούς ύδρευσης. Όπως δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ο στρατηγικός στόχος είναι να απελευθερωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ποσότητες νερού που σήμερα προέρχονται από τα φράγματα, ώστε να διατίθενται αποκλειστικά για την άρδευση και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Ο κ. Πιττοκοπίτης αποκάλυψε ότι έχει ήδη ληφθεί πολιτική απόφαση για την κατασκευή τρίτης μονάδας αφαλάτωσης στην επαρχία Πάφου, η οποία θα χωροθετηθεί στον Κόλπο της Χρυσοχούς. Παράλληλα, στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής πόσιμου νερού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων θα επιτρέψει, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, την πλήρη απεξάρτηση της ύδρευσης από τις καιρικές συνθήκες και τα αποθέματα των φραγμάτων. Αυτό σημαίνει ότι το νερό που θα αποθηκεύεται στα φράγματα θα μπορεί να αξιοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για τις ανάγκες της γεωργίας, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στον αγροτικό κόσμο και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Πάφο, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου σημείωσε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει την επαναλειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια, η οποία θα συνοδευτεί από αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης στα Πότιμα, ενώ το επόμενο μεγάλο βήμα αποτελεί η δημιουργία της νέας μονάδας στον Κόλπο της Χρυσοχούς. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η νέα μονάδα να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2027, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την υδατική επάρκεια της επαρχίας.

Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, εφόσον οι ανάγκες το επιβάλουν, να προχωρήσει και η δημιουργία τρίτης μονάδας αφαλάτωσης στη χαμηλή περιοχή της Πάφου, ώστε να επιτευχθεί πλήρης απεξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον όσον αφορά την ύδρευση των δήμων και των κοινοτήτων της επαρχίας.

Ο κ. Πιττοκοπίτης υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση των αφαλατώσεων αποτελεί τη μοναδική ασφαλή λύση απέναντι στις επιπτώσεις της παρατεταμένης ανομβρίας και της κλιματικής αλλαγής, καθώς διασφαλίζει σταθερή παραγωγή πόσιμου νερού ανεξάρτητα από τις βροχοπτώσεις και τα επίπεδα πληρότητας των φραγμάτων.

Καταλήγοντας, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το νερό με υπευθυνότητα και φειδώ, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η επαρχία Πάφου δέχεται χιλιάδες επισκέπτες και οι ανάγκες ύδρευσης αυξάνονται σημαντικά. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η εξοικονόμηση νερού παραμένει απαραίτητη, καθώς «και η τελευταία σταγόνα είναι πολύτιμη».